200 فعالية في «مسقط الدولي للكتاب»

المصدر: (مسقط - حصة بن غويفة)

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انطلقت 24 فبراير الماضي، فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمعرض مسقط الدولي للكتاب في مركز عمان للمؤتمرات بالعاصمة العمانية مسقط، بتنظيم من وزارة الإعلام.

افتتح المعرض وزير الثقافة والرياضة والشباب بسلطنة عُمان، ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وتستمر فعالياته حتى الغد، الخامس من مارس، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية للحد من (كوفيد19).

تشارك في النسخة الـ 26 من المعرض، 715 دار نشر من 27 دولة من مختلف دول العالم، وينظم المعرض خلال فترة انعقاده أكثر من 200 فعالية ثقافية وأدبية منها 85 فعالية مناسبة للأطفال والأسرة.

تحل محافظة جنوب الشرقية العُمانية ضيف شرف على المعرض في دورته الحالية، مشاركة ببرنامج ثقافي خاص ومجموعة واسعة من الفعاليات عددها 29 فعالية منها أمسيات شعرية وأدبية.

ويمثل معرض مسقط الدولي للكتاب محطة ثقافية مهمة في خارطة معارض الكتب العربية.