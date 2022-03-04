«تنمية المجتمع» في دبي تطلق «خير جليس» احتفاء بشهر القراءة

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة «خير جليس»، وذلك تزامناً مع فعاليات شهر القراءة الوطني لدولة الإمارات والذي يقام على مدار شهر مارس من كل عام. وتهدف مبادرة «خير جليس» إلى تعزيز اهتمام الأطفال والناشئة بالقراءة وتشجيعهم على قضاء أوقات أكبر في توسيع مداركهم وتحسين حصيلتهم اللغوية.

وتستضيف الهيئة ضمن مبادرة «خير جليس»، مجموعة من الكاتبات الإماراتيات المتخصصات في كتب الأطفال والناشئة، في لقاءات تنظم بشكل أسبوعي في مجلس الخوانيج التابع للهيئة ويحضرها الأطفال من الشرائح العمرية المستهدفة، يتم خلالها قراءة كتاب ومناقشته، إضافة إلى فعاليات ثقافية جانبية لترسيخ الترابط بين أطفال الحي وإكسابهم مهارات جديدة ضمن أجواء المجلس التي تعبق بمفاهيم الهوية الوطنية. وتستضيف الهيئة الاثنين القادم، الكاتبة حصة المهيري، كما تستضيف يوم الإثنين 14 مارس، الكاتبة ابتسام الشقصي. وفي يوم 21 مارس وبمناسبة يوم الأم يستضيف المجلس الكاتبة نورة إبراهيم. وفي الإثنين الأخير من شهر مارس، تستضيف الهيئة الكاتبة بدرية الشامسي.

وبينت خلود الشرف، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع، أهمية استثمار شهر القراءة في تعزيز التمسك بالهوية الوطنية وتعزيز الاهتمام بالقراءة التي تنعكس بشكل إيجابي على كافة أفراد المجتمع. وأضافت: «وضعت الهيئة خطة فعاليات لشهر القراءة تستهدف موظفي الهيئة والأطفال».