متحف المستقبل.. أيقونة معرفة تعزز مسيرة الإبداع في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أكدت هالة بدري، المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أن دبي والإمارات العربية المتحدة برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستبقى منارة للإبداع والإبهار والابتكار، ومنطلقاً للمعرفة والأمل بمستقبل أكثر إشراقاً للإنسانية.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية، قامت بها بدري إلى متحف المستقبل، أجمل مبنى على وجه الأرض، والمعلم الأيقوني المعرفي الجديد في الإمارة، يرافقها فريق القيادة في الهيئة. وتجولت بدري، والوفد المرافق في الأقسام، التي يحتضنها المتحف بطوابقه السبعة، والتي تتميز بأحدث ابتكارات وإبداعات العصر، وتجمع بين المعروضات والمنصات التفاعلية والتجارب الممتعة. وعبّرت بدري عن اعتزازها بهذا الإنجاز الجديد، الذي أضافته دبي إلى سجلها الحافل بالإبهار والإبداع، معتبرة إياه تحفة معمارية جديدة، لا تقتصر روعتها على أنها تشكل لوحة فنية ملهمة وحسب، بل أيضاً بالدلالات الفكرية والحضارية، التي تعكس الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشغفه اللامحدود في قيادة نهضة عربية، تسهم في كتابة مستقبل واعد للإنسانية، عبر تقديم المنصات المعرفية الحاضنة للعقول المبدعة في شتى المجالات.

وأكدت بدري أن دبي للثقافة لن تألو جهداً مع شركائها في القطاعي العام والخاص في سبيل تسليط الضوء على الرسالة الحضارية للمتحف كرمز للتسامح والتعايش، والتقاء العقول والثقافات للتفاعل واستشراف المستقبل، والتحفيز على استثمار بواباته للعبور إلى عالم الغد.