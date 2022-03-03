المزارع السعودي حسين المالكي لـ«البيان»: «لقاءات القهوة».. نمط اجتماعي وأسلوب حياة

المصدر: تقرير: خلود حوكل

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لم تعد القهوة تشكل جزءاً أساسياً من حسن الضيافة في المجتمعات العربية وآدابها فحسب، بل باتت تشكل أسلوب حياة ونمطاً اجتماعياً سائداً تتبعه الأجيال على اختلافها، فالقهوة عامل مشترك وسبب للقاءات والتجمعات، في مختلف بلدان ودول العالم. ويجمع معرض «عالم القهوة» موردي القهوة وصناعها وعشاقها تحت سقف واحد. مع تنوع المشاركات التي جمعت قارات العالم، وكان حضور المزارع السعودي حسين المالكي لافتاً للنظر وهو يتجول بين أروقة المعرض بزي ارتبط بمزارعي منطقة جيزان السعودية. «البيان» التقت حسين المالكي ليسرد قصصاً عن القهوة والزي الذي يرتديه، والذي يعتبر تقليداً قديماً اعتاد المزارعون في جبال جيزان على ارتدائه ويتكون من قميص وعصابة رأس مزينة بأكاليل الجبل والورد، حيث تشتهر جيزان وعسير والباحة في المملكة العربية السعودية بإنتاج البن. شارك المالكي في معرض القهوة الذي أقيم أخيراً في دبي للتعريف بالبن السعودي، الذي ينتج في المملكة.

اهتمام حسين المالكي بالقهوة وشغفه بها يدفعه للمشاركة بمختلف الأنشطة والفعاليات التي تعنى بها، ففي عام 2019 شارك في «بطولات القهوة العربية» في أبوظبي لتحميص القهوة العربية الشقراء ليحصد المركز الأول، وهي تعتبر البطولة العربية الأولى المخصصة للقهوة العربية بمعايير معينة خاصة بها، حددتها لجان التحكيم، التي جمعت جنسيات مختلفة.

والقهوة العربية لها أسرار وطرق خاصة تختلف عن غيرها، كتحريكها المستمر على نار هادئة خلال التحميص والمحافظة على درجة لون محددة، وهو ما يمنحها طعماً ومذاقاً خاصاً.

وتختلف أنواع القهوة من منطقة لأخرى، لتتميز أحدها بالشقراء الداكنة، وأخرى ذات اللون المتوسط الفاتح، أما في الإمارات فالقهوة الشقراء الداكنة هي المفضلة.

وعن أشهر أنواع القهوة السعودية قال المالكي: إن البن الخولاني الأكثر شهرة في منطقة جيزان، التي يوجد بها أكثر من 1500 مزارع، بينما يتراوح عدد المزارعين في الباحة وعسير 500 مزارع في كل منطقة، وينتج ما يزيد على 600 طن للقهوة.

وتشتهر المنطقة بـ «مهرجان البن» الذي يقام هذه السنة للمرة التاسعة، دعماً للمزارعين وتشجيعاً على الزراعة ورفع الإنتاجية، ويركز منذ أربع سنوات على القهوة المختصة إضافة إلى القهوة العربية، مع اتجاه الأجيال من الشباب للقهوة المختصة، حيث يتم العمل على تطوير المعالجات بالتعاون مع شركة مصادر والمعهد العربي للقهوة للحصول على قهوة سعودية مميزة. وتشتهر قهوة جيزان بنكهة مميزة نظراً لطبيعة المنطقة، وهو ما يجعلها ذات جودة عالية إضافة إلى وجودها ضمن حزام البن العالمي.