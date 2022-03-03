انطلاق «أكاديمية الاتحاد الدولي للناشرين» 7 الشهر الجاري

المصدر: جنيف - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يطلق الاتحاد الدولي للناشرين، يوم الاثنين المقبل، 7 مارس 2022 «أكاديمية الاتحاد الدولي للناشرين»، برعاية هيئة الشارقة للكتاب، والتي ستوفر مجموعة من الحوارات والمناقشات والدورات المتخصصة في قضايا صناعة الكتاب والنشر والتسويق، يقدمها عدد من الشركاء الفاعلين، وهو ما يخدم الناشرين على المستوى العالمي، ويتيح لهم المساهمة في تطوير صناعتهم.

وكشف الاتحاد أن كافة المواد التدريبية في الأكاديمية، ستكون متاحة مجاناً لجميع الاتحادات الوطنية التي تحظى بعضوية الاتحاد الدولي للناشرين، وكافة الناشرين أعضاء تلك الاتحادات. وجاء إطلاق الأكاديمية، بفضل جهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ضمن توجهات الاتحاد للحد من التأثيرات السلبية لجائحة «كوفيد 19»، على صناعة النشر.

وبهذه المناسبة، قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «على مدار العامين الماضيين، تحدثت بشكل مباشر إلى أكثر من 150 شخصية من كبار المسؤولين التنفيذيين في منظومة النشر، التي تشمل دور النشر، والموزعين، والكتّاب، والمعلمين، ومديري معارض الكتب، ومناصري الثقافة وحرية التعبير، في أكثر من 40 دولة، وكان الموضوع المشترك الذي برز خلال تلك المناقشات، هو الحاجة الملحة لتنمية مهارات القوى العاملة في صناعة النشر، وتمكينها من التكيّف مع التطور التكنولوجي والرقمي المتسارع، الذي فرض نفسه بسبب تداعيات أزمة «كورونا»».

وأضافت: «جاءت أكاديمية الاتحاد الدولي للناشرين، لتستهدف أعضاء الاتحاد، والناشرين الذين يمثلونهم، وأتطلع إلى تفاعلهم مع الأكاديمية، للاستفادة منها».

من جانبه، قال أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «من المتوقع أن تُحدث أكاديمية الاتحاد الدولي للناشرين، تغييراً جوهرياً في صناعة الكتاب العالمية، وانطلاقاً من دورها في تعزيز النمو، من خلال المعرفة والتعلّم، وتوفير فرص التطور لأعمال الناشرين، تتشرف هيئة الشارقة للكتاب، بإبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الدولي للناشرين، لإيجاد حلول للتحديات القائمة والمستقبلية التي تواجه صناعة النشر».