إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو

المصدر: الفجيرة ـ البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أعلنت الأكاديمية عن أسماء الفائزين الأوائل في «مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو» التي نظمتها، بمشاركة نحو 46 متسابقاً يمثلون أكثر من 26 دولة من أنحاء العالم.

وأقيمت المسابقة عن بعد عبر الإنترنت من خلال إرسال المشاركين مقاطع فيديو لمعزوفاتهم على موقع وحسابات الأكاديمية، حيث عرضت على لجنة تحكيم دولية ذات مستوى رفيع، قيمت أداء المشاركين في محادثة فيديو بثت مباشرة.

وقال علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة: إن «مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو» تُعتبر من أهم المنافسات التي يتطلع عازفو البيانو للمشاركة فيها، حيث تتيح الفرصة أمام العازفين الموهوبين فرصة لإثبات قدراتهم الفنية في جو من المنافسة والتحفيز وتنمية الذوق الفني السليم، بهدف إبراز طاقاتهم بمجال العزف..

وأكد الحفيتي أهمية المسابقة كمبادرة تهدف إلى نشر الثقافة الموسيقية داخل المجتمعات، إضافة لدورها بمد جسور التواصل بين الثقافات الموسيقية المختلفة، مشيراً إلى أن إقامة المسابقة كل عام ساعد على اكتشاف مواهب جديدة في العزف على البيانو.