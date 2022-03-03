حضور لافت لـ«روبرتو بوللي والأصدقاء» على مسرح قصر الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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قدم مهرجان أبوظبي، بالشراكة مع السفارة الإيطالية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، وسط حضور جماهيري لافت، فعالية استثنائية بعنوان «روبرتو بوللي والأصدقاء» في عرضها الأول لروبرتو بوللي أحد أشهر نجوم الباليه حول العالم؛ وذلك ضمن فعاليات دورته التاسعة عشرة التي تنعقد تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع - حرفية إنجاز - بناء حضارة».

وقدم روبرتو بوللي إلى جانب 8 مؤدّين مشهورين عالمياً بقدراتهم ومهاراتهم الفنية الفذة في الباليه إضافة إلى عازف كمان، أداءً ساحراً لمجموعة من رقصات الباليه، التي تعد من أهم المشاهد الكلاسيكية العريقة النابضة بالرومانسية والمغامرات الشيقة، والتي شملت: بحيرة البجعة، كسارة البندق، ودوريان جراي.

وشهدت فعالية الباليه، التي أقيمت على مسرح قصر الإمارات في أبوظبي، مشاركة كبيرة وحضوراً لافتاً من مختلف شرائح المجتمع ومحبي الموسيقى الكلاسيكية.

يذكر أن فعاليات برنامج الدورة التاسعة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2022، تنعقد تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع - حرفية إنجاز - بناء حضارة»، برعاية الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، وبدعم من شريك المهرجان الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشريك الطاقة جي أس إنرجي GS Energy. ويسهم مهرجان أبوظبي من خلال فعالياته الفنية والموسيقية في ترسيخ مكانة العاصمة منصةً إبداعية عالمية، في إطار تصنيفها «مدينة الموسيقى» من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وفي تعزيز موقعها كمركز متنامي الأهمية على خريطة الموسيقى العالمية، باعتبارها موطناً لمنظومة موسيقية مرنة ومستدامة قائمة على الابتكار. ويشارك في دورة المهرجان لعام 2022، أكثر من 1000 فنان من مختلف أنحاء العالم، يقدمون أكثر من 300 فعالية واقعية ورقمية، إلى جانب جولتين موسيقيتين عالميتين، و17 عرضاً لأول مرة عالمياً.