«دارة الدكتور سلطان القاسمي» تضيء على «جائزة خادم الحرمين الشريفين»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تسلط دارة الدكتور سلطان القاسمي، في شهر مارس، وضمن مشروع «قطعة الشهر»، الضوء على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية، والتي منحت لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك تقديراً لجهود سموه في دعم حركة البحث العلمي لتاريخ الجزيرة العربية تأليفاً ونشراً، وجهوده في خدمة تاريخ منطقة الخليج العربي.

والجدير بالذكر أن جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية تمنح للمتميزين من غير السعوديين في دراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية.