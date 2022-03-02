افتتاح قاعة «امرأة تقرأ» في متحف المرأة في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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ينظم متحف المرأة في دبي حفل افتتاح قاعة «امرأة تقرأ» في المتحف بمناسبة شهر القراءة والاحتفال بيوم المرأة العالمي، وذلك بحضور معالي المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة السابق.

تقدم الدكتورة رفيعة غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي في الاحتفالية سيرةَ امرأة بدأت تأسيس مكتبتها منذ عام 1920م، حين كان عمرها لا يتجاوز عشر سنوات... إنها هاجر الخاجة، من مواليد عجمان في عام 1910م، وقد أكملت بقية حياتها في دبي.

وتحتوي القاعة على تفاصيل حياة هذه المرأة: كيف تعلمت؟ كيف كتبت؟ كيف قالت رأيها بمنطقية وفقْهٍ؟.