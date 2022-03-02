مؤلفات حاكم الشارقة في معرض شامل بقاعة «منشورات القاسمي»

المصدر: الشارقة - البيان

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يقام حالياً في قاعة «منشورات القاسمي» المعرض الشامل لمؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويتصدر المعرض الإصدار الجديد «بيوت مدينة الشارقة والقرى المجاورة لها وساكنيها» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

خرائط

يستعرض الكتاب بالتفصيل والخرائط أحياء الشارقة، وقد قسم كل حيّ إلى أربعة أجزاء أو أكثر لكثرة البيوت، بحيث تظهر البيوت في الصور بشكل واضح، ليتمكن كل إنسان من مشاهدة بيته والاستدلال عليه. والبيوت جميعها مرقّمة، والرقم مكتوب في الصفحات اللاحقة، ومذكور لكل بيت اسم مالكه، وأبنائه، كما لا يكتفي الكتاب بذلك، فذكر الأبراج والمساجد والأسواق، ومن يبيعون فيها، ونوع الذي يباع فيها، وكانت في هذه الفترة كل الأحياء موجودة كالمريجة والشيوخ والشويهين والشرق، ويضاف في اللاحق أحياء أخرى كالحيرة والخان واللية.

كما يقدم المعرض الذي يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية العاشرة مساء كافة المؤلفات الجديدة والقديمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، ومنها، «تاريخ اليعاربة في عمان»، «القول الحاسم في نسب وتاريخ القواسم»، «مرسوم بابوي»، وغيرها. كما يعرض في المعرض كتاب «رسائل جوهرية» لقرينة صاحب السمو، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى للأسرة في الشارقة، ويتضمن مقدمة وعشرة فصول منها «مناهج الحياة»، و«الإمارات وطني»، و«صحتنا»، و«المؤسسات وتحديات العمل».