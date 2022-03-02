«بيرن ذا فلور» في ضيافة القرية العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاق عرض «بيرن ذا فلور»، الذي طال انتظاره، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العرض المسرحي المذهل.

عروض موسيقية

وسيستمتع ضيوف القرية العالمية بدءاً من الغد وحتى 31 من الشهر الجاري، بتجربة العرض المسرحي الرائع، المليء بالتفاعل والعروض الموسيقية الاستعراضية الحيّة التي تخطف الأنفاس.

انطلقت فرقة «بيرن ذا فلور» في عام 1997 لتقدم عروضها التي غيّرت مفهوم الاستعراضات المسرحية التقليدية، مثل رقصة الفالس الشهيرة في فيينا ورقصة الفوكستروت من النمسا، وأعادت تجديدها بتصاميم أبهرت العالم أثناء تجولها خلال عقدين من الزمن في ما يقارب 30 دولة حول العالم. وقدمت الفرقة عروضها في أهم الوجهات المسرحية العالمية.

ومن ضمنها برودواي في مدينة نيويورك وويست إند في لندن، مجسّدة أرقى فنون رقص التانغو وباسو دوبلي، مع الاحتفال بروح الحياة في رقصات التشا تشا والسامبا والرومبا والجايف. ويحظى عرض «بيرن ذا فلور»، باهتمام استثنائي على مستوى العالم، بفضل العروض المبتكرة والإبداعية. وتضم الفرقة مجموعة من الفنانين الاستعراضيين الذين شاركوا في بعض العروض العالمية.