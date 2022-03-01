شارة باتمان تُنير في ثلاث مدن خليجية

المصدر: دبي ـ البيان

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كانت الأنظار مركَّزة ليلة أمس على أبرز المعالم المعمارية في المنطقة، حيث شاهد عشّاق باتمان شارة بطلهم الخارق من قصص «دي سي كوميكس» (DC Comics) وهي تنير على عدد من المباني الشهيرة، وذلك قبيل وصول فيلم «باتمان» الجديد إلى صالات السينما قريباً.

فلقد انعكست شارة الاستدعاء الشهيرة لباتمان على «برج خليفة» الأيقوني في دبي، والذي يُعتبَر المبنى الأطول في العالم. كما تمت رؤية شارة باتمان على شاشة LED الأضخم في العالم الموجودة على «برج طريق الملك» في مدينة جدّة السعودية، وكذلك على «برج أوريدو» المعروف في الكويت الذي يضم واجهة تفاعلية فريدة للوسائط المتعدّدة.

يأتي فيلم «باتمان» من «وارنر براذرز بيكتشرز»، وهو من إخراج مات ريفز وبطولة روبرت باتينسون الذي يجسِّد الشخصية المزدوجة كتحرّي مدينة غوثام الشهير الذي يحرص على حماية القانون بأساليبه الخاصّة، بينما في الوقت ذاته هو الملياردير المنعزل بروس واين. ويمكن مشاهَدة الفيلم في صالات السينما بمختلف أنحاء المنطقة ابتداءً من 3 مارس.