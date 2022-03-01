«أصوات أجيال المستقبل» تقدم ندوات حول التنمية المستدامة

المصدر: دبي ـ البيان

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تقدم مبادرة «أصوات أجيال المستقبل»، مسابقة الكتابة العالمية للأطفال، وهي سلسلة مخصصة من الندوات الافتراضية للأطفال بهدف التعمق في بعض من أهداف التنمية المستدامة وتوفير بعض النصائح والطرق الفعّالة لتوظيف مفاهيم هذه الأهداف في إثراء الكتابة الإبداعية.

مبادرة فريدة

والجدير بالذكر أن أصوات أجيال المستقبل هي مبادرة كتابة فريدة، تم إنشاؤها لتعزيز الاستدامة واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل‌. وتم إطلاق المبادرة لأول مرة تحت رعاية منظمة اليونسكو في عام 2015؛ فيما تم تقديمها إلى منطقة الشرق الأوسط في عام 2019. وتنظم مؤسسة الإمارات للآداب المسابقة‌ الإقليمية نيابة عن ‌الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لمبادرة أصوات أجيال المستقبل في منطقة الخليج العربي.

فرصة

تركز سلسلة ندوات «الاستدامة» المُقدمة عبر الإنترنت على أهداف التنمية المستدامة من هدف رقم 6 وحتى هدف رقم 7 بالإضافة إلى هدفيّ التنمية المستدامة رقم 11 ورقم 12. كما توفر كل ندوة افتراضية نظرة متعمقة لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة المذكورة أعلاه وتضْمن فهم الكتّاب الصغار لكل من القضايا التي يعني بها كل هدف، كما تستكشف الطرق التي يمكن توظيف هذه الأهداف في إبداعاتهم الكتابية. وتضمن هذه الندوات للطلبة فرصة صقل مهاراتهم مما يحفزهم على كتابة قصص مثيرة وممتعة.

هدف واحد

كما تستعرض الندوات سلسلة من النصائح للطلبة المشاركين في مسابقة «أصوات أجيال المستقبل»، والتي تستقبل المشاركات باللغتين العربية والإنجليزية من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً على أن تكون القصص مناسبة للأطفال من الفئة العمرية 6 وما فوق. ومن شروط المشاركة في المسابقة: أن يتراوح عدد الكلمات في القصة بين 600 كحد أدنى و1500 كحد أقصى، وأن تتضمن القصة هدفاً واحداً أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة، وأن تستعرض مواضيع حول حقوق الطفل ورؤية الكاتب لمستقبل مستدام. إن باب التسجيل مفتوح للسنة الثالثة الآن، كما يتم استقبال المشاركات من جميع الأطفال المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والمسجلين في التعليم بدوام كامل بما في ذلك التعليم المنزلي.