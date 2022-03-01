مواءمة بين الوظيفة والإبداع في «اتحاد الكتاب»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع أبوظبي، في مقره الكائن بالمركز الثقافي لوزارة الثقافة والشباب، ندوة حوارية بعنوان «المواءمة بين الوظيفة والإبداع الأدبي»، استضاف فيها الدكتورة الكاتبة باسمة يونس، المستشار الثقافي لدى وزارة الثقافة والشباب، وأدارت الحوار الإعلامية علياء المنصوري.

حضر الندوة سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وشيخة الجابري، رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد الكتاب، والعديد من الأدباء والمهتمين.

وتناولت الندوة تأثير المهام الوظيفية على العملية الإبداعية للكاتب. وطافت يونس بالجمهور في عوالم الكاتب المعاصر، مع بيان الحاجة لمسألة التفرغ الإبداعي، التي ترى أن منحها للكاتب المبدع ضرورة لتركيزه على إنتاجه الأدبي، وبالتالي الحصول على أعمال إبداعية مميزة، يمكنها أن تساهم في دفع عجلة الصناعات الإبداعية.