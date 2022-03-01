«دبي للثقافة» تتعاون مع «بنك دبي التجاري» لدعم المشاريع الإبداعية

المصدر: دبي ـ البيان

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وقّعت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في إطار سعيها إلى دعم وتعزيز الخدمات المقدمة لرواد الأعمال الإبداعية في إمارة دبي، اتفاقية تعاون وشراكة مع «بنك دبي التجاري» تتيح من خلالها لأصحاب المشاريع الإبداعية الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الحلول المصرفية الذكية التي يوفرها البنك لتلبية احتياجاتهم التمويلية وتنمية أعمالهم، ما يجعل بنك دبي التجاري أول بنك في دبي يقدم تسهيلات ومزايا حصرية للمواهب والمجتمع الإبداعي. وينسجم ذلك مع استراتيجية «دبي للثقافة» في دعم المبدعين والصناعات الإبداعية، وصولاً إلى تعزيز الاقتصاد الإبداعي في الإمارة وترسيخ مكانتها عاصمة للاقتصاد الإبداعي في العالم.

إجراءات سهلة

وبموجب الاتفاقية مع بنك دبي التجاري، سيتمكن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المجال الإبداعي في دبي من فتح حسابات في البنك دون أي حد أدنى للرصيد وبإجراءات سهلة وميسرة، والحصول على أسعار تفضيلية على التحويلات المحلية والدولية، وعلى العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الحصول على دفتر شيكات مجاني.

وسيكون بإمكان الأعضاء المسجلين مع «دبي للثقافة» أيضاً الحصول على بطاقة ائتمان للأعمال مجانية مدى الحياة من البنك بحد ائتماني يصل إلى 250 ألف درهم إماراتي، وخدمات مصرفية مجانية عبر الإنترنت تتميز بخدمة دفع رواتب موظفيهم من خلال نظام حماية الأجور، وغيرها من ميزات المعاملات التي تتم في الوقت الفعلي.

وتتضمن الميزات كذلك الحصول على بطاقة خصم مجانية، ومنتجات وخدمات إدارة النقد الرقمية الفريدة، ومديري علاقات مخصصين، وخدمات تمويل، وقروض أعمال سريعة وسهلة مع خصم خاص بنسبة 50 في المئة على رسوم معاملات القروض، علاوةً على حلول الإقراض المدعوم بالأصول.

وفي هذه المناسبة، أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن الهيئة تعمل باستمرار على توطيد شراكاتها الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة من أجل تقديم الدعم للمجتمع الإبداعي وتوفير التسهيلات لأصحاب المشاريع الإبداعية الناشئة والمبتكرة.

ويأتي ذلك في إطار خارطة طريق استراتيجيتها 2020-2026 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب، وبما يتناغم مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي التي تهدف إلى جعل الإمارة وجهة مفضلة للمبدعين من جميع أنحاء العالم.

فخر

بدوره قال أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري: «نحن فخورون بشراكتنا مع هيئة دبي للثقافة والفنون لمساعدة أصحاب المشاريع الإبداعية الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه لتسريع وتيرة نمو أعمالهم وضمان تنمية وازدهار القطاع الإبداعي في الإمارة. من خلال هذه الشراكة، يسعدنا أن نقدم لرواد الأعمال المبدعين حاملي رخص دبي للثقافة، تجربة مصرفية سلسة وفورية..».