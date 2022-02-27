افتتاح المعرض الاستعادي الأول للفنان اللبناني الراحل عارف الريس

المصدر: الشارقة ـ البيان

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افتتحت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، ومنال عطايا، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف أول من أمس، المعرض الاستعادي الأول في المنطقة للفنان اللبناني الراحل عارف الريس (1928-2005) الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف ومؤسسة الشارقة للفنون في متحف الشارقة للفنون وذلك خلال الفترة من 26 فبراير حتى 7 أغسطس 2022، بحضور الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير مؤسسة الشارقة للفنون، وهالة الريس ابنة الفنان الراحل.



فرصة قيّمة



ويوفر المعرض الذي يقام بدعم من مؤسسة عارف الريس ومعرض غاليري صفير- زملر ويستمر لمدة خمسة أشهر، فرصة قيّمة للزوار لاستكشاف أعمال الفنان واستخدامه المذهل للألوان والتصاميم المجردة، حيث تجسد اللوحات المعروضة نتاج مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود للفنان بما في ذلك مجموعة منوعة من اللوحات والرسومات والمنحوتات والملصقات والمنسوجات التي تركز على التجربة الفنية الثرية للريس الذي يُعد أحد أشهر الفنانين المعاصرين العرب.

وبهذه المناسبة، قالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي: «يسعدنا أن تتعاون مؤسسة الشارقة للفنون وهيئة الشارقة للمتاحف في تنظيم أول معرض مؤسسي كبير لهذا الحداث العربي المهم».

وأضافت: «نثمن دعم مؤسسة عارف الريس لهذا المعرض الذي سيوفر للجمهور المحلي والإقليمي والدولي فرصة لتقدير وإعادة تقييم الممارسة الفنية لهذا الفنان، كما نأمل أن يحفز هذا المعرض بحوثاً جديدة وضرورية في مسيرة الريس الرائعة».



باكورة أعمال



ويستعرض الحدث أمام الزائر باكورة أعمال الريس كاللوحات التي أنتجها خلال رحلاته إلى غرب أفريقيا، وتحديداً السنغال في أواخر العام 1940 حتى خمسينيات القرن الماضي، كما يقدم المعرض سلسلة من الأعمال التي يظهر فيها جلياً استكشاف الفنان للأنماط المجردة خلال عيشه في الولايات المتحدة الأمريكية ولاحقاً في المكسيك.

وأعربت منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، عن سعادة الهيئة بهذا التعاون الذي يجمعها مرة أخرى مع مؤسسة الشارقة للفنون، لإبراز أعمال أحد أكثر الفنانين العرب تأثيراً.

وأضافت عطايا: «يمثل المعرض نتاج جهود مشتركة ومستمرة تبذلها هيئة الشارقة للمتاحف ومؤسسة الشارقة للفنون للاحتفاء بالأعمال الثرية للفنانين العرب المتميزين، وإبراز إسهاماتهم في تطوير المشهد الفني في العالم العربي، ولتوفير منصة للفنانين الناشئين والمتمرسين لعرض خبراتهم الفنية الفريدة وتسليط مزيد من الضوء المستحق عليها».