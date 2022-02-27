مهرجان أبوظبي يحتفي بروائع الشعر العربي في نيويورك

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يقدم مهرجان أبوظبي، ضمن دورته التاسعة عشرة، تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع - حرفية إنجاز - بناء حضارة»، في قاعة ميركن للحفلات الموسيقية بمدينة نيويورك، فعالية موسيقية فريدة تحتفي بروائع الشعر العربي والإرث الموسيقي العربي العريق، يحييها الموسيقي والملحن السوري الأمريكي فرج أبيض.



منصة متفردة



وبهذه المناسبة، أشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى أنّ المهرجان يشكل منصة متفردة تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات العالمية عبر الشراكات الاستراتيجية مع كبريات المؤسسات والمهرجانات الدولية، والاحتفاء بالمبدعين والفنانين العرب على الصُعد كافة، وقالت: «نلتزم في مهرجان أبوظبي بدعم الفنانين العرب في الخارج، انطلاقاً من إيماننا بدور الفنون كأداة لتلاقي الشعوب وبناء الجسور بين الثقافات».

وتابعت: «يصطحب الموسيقي السوري الأمريكي فرج أبيض، جمهور مدينة نيويورك، في رحلة عبر الزمن والجغرافيا، إلى مواطن الإبداع العربي في الشرق، مستلهماً عوالم الأصالة والتراث والشعر والقدود الحلبية، ومستخدماً روائع الشعر والموسيقى العربيين أداةً لنشر قيم السلام والحب والحكمة، ومساحة حوار ثقافي خلاق».

وختمت: «يستقي فرج أبيض إلهامه من الإرث الثقافي العربي العريق لغةً وموسيقى وغناءً، ويقدّم نموذجاً موسيقياً معاصراً بدعم من مهرجان أبوظبي، يمزج بين الأنماط والآلات الموسيقية الشرقية والغربية».

وتسلط فعالية «موسيقى لكبار الشعراء العرب»، التي تستمر على مدار 75 دقيقة، الضوء على تفرد منظومة الموسيقى العربية التي تعتمد على نغمات الربع تون، وجمال الشعر العربي في الغناء. ويجول الجمهور في رحلة مميزة لاستكشاف تاريخ الموسيقى العربية وروعة الارتجال بالصوت والآلات الموسيقية، وعلاقة ذلك بموسيقى الجاز المعاصرة. وتقدّم الأمسية خاصية ترجمة الأغاني من العربية إلى الإنجليزية لتستمتع جميع أطياف الجمهور بهذه الألحان الفريدة.



عمق وجمال



بدوره، قال فرج أبيض: «إنه لشرف حقيقي أن أكون جزءاً من مهرجان أبوظبي هذا العام، وأن أكون ممثلاً لعمق وجمال الموسيقى العربية التقليدية. أنا متحمس بشكل خاص لهذا الحفل لأننا سنؤدي الأغاني الجديدة التي قمت بتأليفها لألبومي الجديد والتي تستند إلى تقاليد المقام العربي، ولكنها تقترب بجرأة من الحداثة والتقنيات الغربية ضمن هذا النوع».

ويستعرض فرج أبيض، خلال الفعالية الأولى عالمياً ضمن إنتاجات مهرجان أبوظبي، روائع الشعر العربي، والموسيقى العربية الطربية الكلاسيكية؛ حيث يصطحب الجمهور إلى عوالم الأصالة والتراث والأشعار العربية بأسلوبه السلس وصوته العذب.