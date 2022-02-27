NFT تشفير برواية دبي

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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يواكب عالم الفن تقنية «NFT»، وهي الرموز غير القابلة للاستخدام، لما تحوزه من ميزات عصرية وقيمة مادية ومعنوية. وتسرع دولة الإمارات عامة ودبي بشكل خاص مواكبة أنماط هذا الإبداع الفني الرقمي المتنامي، حيث يقام معرض «الأحلام» على المسرح الرقمي في مدينة جميرا، ويضم روائع القطع التي تتخطى سعر الـ100 مليون دولار.

وليس غريباً في الصدد أن تتحول دبي، في ظل بيئتها الإبداعية العصرية والزخم الذي يكسبه ذلك النوع الفني الرقمي فيها، إلى وجهة مفضلة للمتخصصين به والراغبين بالانخراط في حقوله، لترسم المدينة في ضوء هذه الروحية خريطة لارتقائه المستقبلي. وربما أن معرض «الأحلام» الذي بدأ 1 فبراير وينتهي 5 مارس المقبل في «ثياتر أوف ديجيتال آرت» بمدينة جميرا، والمتضمن 29 قطعة فنية يروي جوانب سحر وجماليات وجدوى تلك الحكاية.

رحلة استثنائية في فضاءات الفن الرقمي المتخصص بالأعمال والمقتنيات القائمة على الرموز غير القابلة للاستبدال، نحط معها في عالم خيالي بصري وحسيّ بينما نحن منغمسون في تأمل محتويات وسلسلة إبداعات معرض «الأحلام» خلال جولتنا به. ويحكي لنا إيفان نيفيدكن، القائم على تنظيم المعرض ومؤسس معرض جينيراتيف، عن أهمية المعرض ودور دبي في تحفيز منظميه ومستضيفيه : «قدمنا 20 قطعة لمعرض الأحلام، عبر تحويل الأعمال الفنية إلى قطع مادية. ويمكن للزوار شراء الأعمال بجمع العملات الرقمية المشفرة وأيضاً باستخدام بطاقات الائتمان».

كما، سيطّلع زوار «معرض الأحلام» على مجموعة واسعة من قطع NFT، أحدث أساليب الفن، في طيف من الأعمال الفنية المادية والرقمية الفريدة من نوعها، والتي يمكن للضيوف شراؤها سواء بالعملات المشفرة أو بلمسة واحدة على هواتفهم الذكية عند استخدام بطاقات الائتمان، حيث اكتسب فن NFT مكانته بسرعة في مجال الفن الرقمي، مع ظهور موجات وأشكال جديدة وزيادة الطلب عليه في الإمارات، إلى جانب تواجده على المنصات الإلكترونية كثمرةٍ فنية للتقنيات الجديدة. توفر قطع NFT الفنية طرقاً حديثة لعرض أعمال فنية رقمية قد تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، بما في ذلك شراؤها وبيعها.

20 قطعة

وحول القطع والأعمال الفنية المعروضة للبيع قال نيفيدكن: «حرصنا على تقديم إصدارٍ محدود جداً من قطع NFT خاص لمعرض الأحلام عبر تحويل الأعمال الفنية التي قام بها نخبة من الفنانين العالميين أمثال آيزيك، أوجيك، دانيل روسا، ولاسزلو بوردوس، إلى قطع مادية حتى يتمكن زوار المعرض من امتلاك جزء من هذه التجربة الفريدة. تم إصدار 20 قطعة فقط من كل نسخة، ويمكن للزوار شراؤها وامتلاك العمل الفني في إطار جميل مصنوع خصيصاً لهذا الحدث، وكذلك قطعة NFT للمهتمين بجمع العملات الرقمية المشفرة».

يذكر أن (عرض الأحلام) يقدم بالتعاون مع معرض جينيراتيف لتقديم عرض فني متعدد الأبعاد ولأول مرة في دبي. يشهد إلى جانب طرح قطع NFT الفنية للبيع، تجربة غامرة وفريدة من نوعها مع سبعة فنانين معاصرين عالميين بهذه المناسبة. وعلقت داريا بروديفيتش، المديرة الفنية في مسرح الفن الرقمي، قائلة: لقد تخطى الفن كل الحدود التقليدية، فهو إحدى وسائل التعبير القليلة التي يمكن لمتأمّلها تحديد معنى خاص به ومختلف عما يشعر به غيره، على غرار الأحلام تماماً. ونتعاون مع معرض جينيراتيف ونعمل معهم يداً بيد لتشجيع هذه التطورات الكبيرة في مشهد الفن الرقمي وتقديمها لعشاق الفن، وفتح المجال للفنانين العالميين للإبداع وتصميم قطع فنية يمكن الآن رؤيتها وتقديرها في جميع أنحاء العالم.

عوالم ثلاثية

ومن ضمن عرض الأحلام بمشاركة 7 فنانين عالميين يطرح الفنان الرقمي الفرنسي ماوتيك: حلمة المرتكز على التجارب الغامرة والتركيبات التفاعلية والعروض السمعية البصرية. يشتهر ماوتيك بأدائه الغامر داخل مساحات على شكل قبة، ويقوم بتصميم أدواته السمعية والبصرية الخاصة به، ليقدّم محتوى مرئياً في الوقت الفعلي من الخوارزميات وعوالم ثلاثية الأبعاد تغير بصورة جذرية ما نتصوره عن المكان والمساحة، كما يقترب زوار العرض من عالم الفنان الكندي فرانسوا كيفيلون ورؤيته حول التغيرات الكوكبية وكذلك التغيرات التي تؤثر على وسائل الإعلام المعاصرة، مثل العلاقات بين الخوارزميات والصور. كما يبحث كيفيلون في الطرق التي تغير بها التكنولوجيا من الإدراك البشري والثقافة والبيئة وعلاقاتنا بالمكان والزمان ومع بعضنا البعض.

بيئات افتراضية

وفيما يتعلق بالأحلام التي تتناول الطبيعة الساحرة يسر الفنان الكوري كوهي عبر حلمه مناهج مختلفة في البيئات الافتراضية. وبشكل خاص على توليد المناظر الطبيعية في الخوارزميات المستوحاة من الظواهر الطبيعية مع مراعاة العلاقة بين الصوت والناس والمجتمع والطبيعة، في السياق ذاته يعيد الفنان الألماني إنشاء الروابط بين العالم الرقمي والواقع الموجود على كونها المحور الرئيسي لعمله، مدفوعاً بالحاجة إلى الجمع بين الواقع الافتراضي والواقع الفعلي في تجربة جمالية مادية وفورية، كما يبتكر الفنان الروسي آيزيك حلمه من مجالات الأداء السمعي البصري الحي والتركيبات الفنية بين الكيانات الرقمية والمادية عبر إنشاء علاقة هجينة بين فنون الوسائط والحياة الاصطناعية.

40 دقيقة

هذا ويحتوي المعرض على 3 مناطق فنية فريدة من نوعها. ستعرض المنطقة الرئيسية 40 دقيقة من محتوى الفن الرقمي الغامر الذي يأخذ الزوار إلى عالم مختلف، بينما تساعد المنطقة الثانية المتفرجين على الغوص في مساحة الأحلام، مما يقدم لهم معلومات إضافية حول المعرض عبر مقابلات حصرية مع الفنانين، بالإضافة إلى معلومات حول NFT، بما في ذلك إصدار محدود من القطع اللامتناهية داخل إطاراتNFT، المتاحة للشراء. وستعرض المنطقة الأخيرة أعمالاً فنية فريدة لعدد آخر من الفنانين.