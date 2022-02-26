ارتداء الكمامة اختياري في القرية العالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق ــ تصوير عبدالله المطروشي

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شهدت القرية العالمية أجواء رائعة أمس مع تخفيف الإجراءات الاحترازية باختيارية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، حيث توافد الآلاف من ضيوف القرية العالمية من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالأجواء الفريدة في الهواء الطلق، حيث تتيح القرية العالمية العديد من الاختيارات لمحبي التسوق وتجربة الألعاب الترفيهية المشوقة والخطرة وألعاب المهارات، إضافة إلى تجربة تذوق من كل دول العالم عبر التنوع الكبير الذي تقدمه من مأكولات ومشروبات في المطاعم والأكشاك المشاركة في فعاليات هذا الموسم.