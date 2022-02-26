معرض مسقط الدولي للكتاب.. تجارب تفاعلية للأطفال وأكثر من 200 فعالية ثقافية

المصدر: مسقط – حصة بن غويفة

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انطلقت مساء الخميس 24 فبراير 2022 فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمعرض مسقط الدولي للكتاب في مركز عمان للمؤتمرات بالعاصمة العمانية مسقط، وتستمر حتى الخامس من مارس القادم، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية للحد من كوفيد 19.

وتشارك في النسخة الـ 26 من المعرض، التي تشهد حضوراً لافتاً من العائلات، 715 دار نشر من 27 دولة من مختلف دول العالم.

وينظم المعرض خلال فترة انعقاده أكثر من 200 فعالية ثقافية وأدبية منها 85 فعالية للأطفال والأسرة.

كما تحل محافظة جنوب الشرقية ضيف شرف على المعرض في دورته الحالية، مشاركةً ببرنامج ثقافي خاص ومجموعة واسعة من الفعاليات منها أمسيات شعرية وأدبية.