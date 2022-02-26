«نشأة شنغهاي» سلسلة وثائقية تروي قصة لؤلؤة الشرق

المصدر: دبي - البيان

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بينما توصف دبي بأنها لؤلؤة الشرق الأوسط، تحملُ مدينة شنغهاي الصينية، لقب لؤلؤة الشرق، وهذا الوصف، هو امتداد لجملة من الامتيازات تحظى بها المدينتان، حيث إن المدينتين تعدان مركزاً اقتصادياً، ومن بين أكبر عشر مدن في العالم، كما أن المدينتين استضافتا معرض إكسبو العالمي، ففي عام 2010، أقيم أكبر معرض دولي في شنغهاي، بينما تستضيف دبي دورة مميزة، إكسبو 2020 دبي، فما سر نقاط التلاقي التي تتشارك بها المدينتان؟.

ابتداءً من 26 فبراير 2022، سيتسنّى للمشاهدين في الإمارات والمنطقة العربية، مشاهدة وثائقي «نشأة شنغهاي The Making of Shanghai»، للمرة الأولى، وهو مراجعة بانورامية للتطوّر الحضري لمدينة شنغهاي. فإن راودك يوماً السؤال، كيف حقّقت الصين النهضة والتطوّر الذي تشهده اليوم، فإن لهذا الوثائقي، أن يقدّم لك الإجابة الوافية. رحلة النهضة الحضرية لشنغهاي، والتي امتدت لـ 170 عاماً، ستعرض لك محطّات الفشل والنجاح التي مرت بها الصين الحديثة.

حتى أصبحت الصين الشريك التجاري الأكبر للإمارات، وتمكّنت الدولتان من عقد شراكة استراتيجية متكاملة، رسخت العلاقات بين الدولتين، وقد تبلورت العلاقات الثنائية في عام 2000، بالاتفاق على مزيد من التنسيق والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وعدة مجالات أخرى، ازدهرت معها التبادلات الثقافية.

شنغهاي، المدينة المواجهة للبحر، هي وجهة للقادمين، وهي انطلاقة من بدؤوا برحلة العمل والإنجاز. «نشأة شنغهاي» سلسلة وثائقية من 8 حلقات، تحمل عناوين «الطين والذهب»، «ازدهار الصناعة الصينية»، «الشرق والغرب»، «مهد الثورة الصينية»، «حرب الحياة والموت»، «شنغهاي: مدينة الناس»، «انطلاقة تتخللها المعاناة»، و«روح إبداعية». يرسم الوثائقي صورة حية عن «سيرة مدينة» بعدة عدسات.