«منشورات القاسمي» تقدم جديد مؤلفات حاكم الشارقة

المصدر: مسقط - البيان

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تشارك «منشورات القاسمي» في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الـ 26 لعام 2022، بمركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي يقام خلال الفترة من 24 فبراير إلى 5 مارس 2022، حيث تقدم الدار نخبة جديدة من مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الجديدة، لزوار المعرض، لتضيف للمكتبة الإماراتية والعربية منتجاً ومحتوى فكرياً غنياً بين السرد والتاريخ والفكر والحوار، ويزخر بالتنوع من الكتب والروائع، التي يقدمها سموه سنوياً، ويحرص على أن يكون حاضراً في معارض الكتب العربية.

وكان زوار المعرض قد توافدوا نحو جناح المنشورات في وقت مبكر من الافتتاح، لاستغلال فرصة اقتناء أحدث مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي «تاريخ اليعاربة في عمان 1623م -1747 م»، بعد أن قدمت المنشورات عرضاً خاصاً بالتخفيضات للكاتب للجمهور العماني خاصة أن الكتاب يبحث في قيام دولة اليعاربة في عام 1624م، والذي شكلت تحولاً واضحاً في تاريخ عمان الحديث، إذ إن قيامها جاء في أعقاب سقوط دولة النباهة، التي اتصفت في مراحلها الأخيرة بعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، الذي كان سبباً رئيسياً للتفكك والانقسام، وانعدام العمل المشترك من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، فكان من الضروري والأمر على هذا الحال أن تشهد عمان بداية مرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والاجتماعي، من أجل إعادة الوحدة وبناء الدولة.