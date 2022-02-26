20 فيلماً في مهرجان السدر للأفلام البيئية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت الدورة الثانية من مهرجان السدر للأفلام البيئية 2022 في منارة السعديات، والذي تنظمه جامعة زايد وهيئة البيئة - أبوظبي وبدعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والمجلس الثقافي البريطاني في الإمارات، بحضور لفيف من الشخصيات البارزة في الحركة البيئية والأكاديمية والسينمائية في الدولة، ويستمر في الفترة من 24 -27 فبراير، ويعرض في المهرجان 20 فيلماً منتقاة من مجموعة الأفلام المحلية والعالمية الحائزة على جوائز.

ويركز المهرجان هذه الدورة على قضية «المفارقة في الواحة» لتسليط الضوء على القضايا البيئية في الواحات، التي تعد جزءاً حيوياً من تاريخ وجغرافية دولة الإمارات، وكيف أدت التدخلات البشرية وأعمال التعمير لتدهور البيئة، وتأثر صحة الإنسان.

وهنا تكمن المفارقة حول كم تعد المياه ثمينة في الحياة خصوصاً في الواحات، ومع ذلك كيف يمكن أن تتسبب في مشكلات خطيرة، وهو الأمر الذي يعرف عموماً باسم مفارقة الاستدامة. وشهد يوم الافتتاح عقد جلسة حوارية بعنوان «التفكير في الغلاف الجوي» يحضره عدد من المتخصصين والأكاديميين.

عرض مجاني

يقدم المهرجان في دورته الجديدة 20 فيلماً تعرض مجاناً للجمهور، وللافتتاح اُختير عرض الفيلم الإماراتي «عسل ومطر وغبار» من إخراج نجوم الغانم (2017)، وتدور أحداثه حول تجول مكتشفي العسل، عائشة وغريب، في الجبال الواقعة شمالي دولة الإمارات العربية المتحدة بحثاً عن النحل البري، وكيف يواجهون صعوبات يومية في مهمتهما.

وتحفل قائمة الأفلام التي يعرضها المهرجان في منارة السعديات بالعديد من الموضوعات والقضايا البيئية المهمة، مثل فيلم واحة المحاميد من المغرب.

والذي يدور حول توثيق أعمال الترميم والتسجيل التي قام بها فريق دولي من الباحثين والمتطوعين في الواحات النائية في وادي درعة، على حافة الصحراء الكبرى في المغرب، وفيلم "أنا غريتا" الوثائقي وتم إنتاجه دوليًا بالاشتراك مع فريدريك هاينينج وسيسيليا نيسين (2020)، ويتناول الصعود الملفت للناشطة في مجال تغير المناخ جريتا ثونبرج.

رعاية البيئة

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: " يدعم مهرجان السدر للأفلام البيئية المساعي المتواصلة التي تبذلها إمارة أبوظبي لرعاية البيئة، ودمج المجتمع المحلي في قضاياها وإشراكه في جهودها.

وبالتالي يعزز المهرجان الثقافة البيئية ويعرض لتجاربنا وتجارب العالم في كيفية التغلب على التحديات العالمية التي صرنا نواجهها، ويأتي التركيز على موضوع "المفارقة في الواحة" في الدورة الجديدة من المهرجان في قلب اهتمامنا.

حيث ننشغل بانعكاسات الطفرة التنموية الكبيرة في أبوظبي على البيئة. وقد أسعدنا الإقبال الكبير على مشاهدة الأفلام الذي حظت به الدورة الأولى للمهرجان، فاستثمار الفن للتوعية بالمخاطر التي تتهدد البيئية أمر أثبت نجاحه".

دورة ثانية

أكد الدكتور نزار أنداري المدير الفني للمهرجان، أن إقامة دورة ثانية من مهرجان السدر للأفلام البيئية بعد نجاح الدورة الأولى تؤكد على إيماننا بدور الفن والسينما في التغيير خاصة السينما التي تعالج قضايا الواقع، والتي تدفع للتأمل، كما يتسق هدف المهرجان ويتوافق مع أهداف الدولة في الحفاظ على البيئة من التلوث ومن اختلال التوازن.