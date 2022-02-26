أحمد العولقي: «فلسفة شاب مشكك» كتاب يشبهني

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

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للشاب أحمد وقاص العولقي طموح يعانق المستقبل، في مجالات عدة، ويريد أن يكون دبلوماسياً ويمثل دولة الإمارات التي تدعم الشباب.

ولم يكتف العولقي بأحلام المستقبل بل يعمل على إصدار كتاب. إذ أوضح في حديثه لـ «البيان» سأصدر قريباً كتابي الأول الذي عملت عليه من يوليو الماضي بعنوان «فلسفة شاب مشكك».

قال أحمد العولقي: عبر 70 صفحة من الكتاب أتحدث عني كشاب لديه الشك في أمور كثيرة مثل الهوية والمجتمع والعائلة والعالم المتحضر وغير ذلك من أمور. وأضاف: الكتابة بالنسبة لي مثل العلاج، أتكلم فيها عن قضايا تمثلني كشاب، وقد لاقيت تشجيعاً في أفكاري هذه. وتابع: لدي خطة مستقبلية أن أنتج كتباً بذات الطريقة على أن أناقش قضايا أخرى بذات الطريقة الفلسفية كوني لا أميل بتفكيري للخيال. والعولقي الذي يستند في هذا على قراءاته المتنوعة قال: قرأت كتباً متنوعة مثل مؤلفات جورج أوريل ولاري كنيج وكتب متنوعة منها كتاب «الناس والأمم: و»بحث في أصول الفلسفة«و»التداوي بالفلسفة وغيرها الكثير.

خطط مستقبلية

تعتبر تجربة أحمد العولقي أكبر من عمره بكثير إذ قال: اعتبر واحداً من أصغر المتدربين لدى وزارة الخارجية، وذلك بعد أن تدربت في أكاديمية الإمارات للدبلوماسية، كما تدربت لدى المندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية في مصر. وكنت سفيراً للاستدامة ومتدرباً لشؤون الأعمال لدى معهد الأمم المتحدة. وأوضح: أريد أن أغير النظرة إلى أن العمل بالدبلوماسية لا يكون إلا في العشرينات، وبرأيي أن الدبلوماسي يمتلك هذه المهارة منذ الصغر.

وأضاف: لأن الدبلوماسية مهارة وقدرة على التفاوض فخطتي في المستقبل الدراسة بمجال الاستدامة، أو القانون. والعولقي الذي يمتلك مهارات عدة تبرهن على تميز الجيل الشاب أشار إلى هوايات وممارسات أخرى يوليها جزءاً آخر من اهتمامه مثل العزف على آلة البيانو، ولعب الشطرنج وتحقيق مراكز متقدمة في هذه اللعبة.