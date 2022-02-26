«أحلم» أول معرض فني للأطفال المهمشين

المصدر: القاهرة- هالة أمين

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تسعى مصر بشكل دائم لتنمية مواهب الأطفال، عبر العديد من الفعاليات العامة والخاصة، وآخرها إقامة معرض «أحلم»، الذي أقيم خلال الفترة من 13 حتى 19 فبراير الجاري، بالقاهرة، كأول معرض لدعم الأطفال المهمّشين من خلال تنمية مواهبهم، ونشر الوعي بحقوقهم وأهمية دمجهم في المجتمع.

الدورة الأولى

المعرض، الذي أقيم بالشراكة بين إحدى مؤسسات التنمية الاجتماعية و«بنك الإسكندرية»، شهد أعمالاً فنية لأكثر من 270 طفلاً من 6 مؤسسات، والتي تم تنفيذها بتوجيه من 14 من الفنانين المحترفين في المجال، الذين تطوعوا بوقتهم ومجهودهم لدعم هؤلاء الأطفال، وتدريبهم على مدار ثلاثة أشهر.

تضمن المعرض، أيضاً، قسماً مخصصاً للوحات الفنانين الذين قاموا بتدريب الأطفال، وساعدوهم على تعلم الرسم، حيث عرضوا لوحاتهم أيضاً وشاركوا بجزء من عائد المبيعات إلى المنظمات الداعمة للأطفال.

وقال مسؤول أول الشراكات بالمؤسسة الاجتماعية المشاركة في تنفيذ المعرض، وجيه وهبة، عن فكرة إطلاق هذا المعرض: «يسعى لتغيير واقع معظم الأطفال المهمشين من خلال نهج مبتكر».

ويضيف خلال تصريحات خاصة لـ «البيان»: «من بين هؤلاء الأطفال: أطفال المجتمعات الفقيرة، الأطفال ذوي الإعاقة، الأطفال بلا مأوى، الأيتام، وأطفال اللاجئين في مصر، وذلك لمساعدتهم على رسم أحلامهم وإدراك إمكانياتهم وقدراتهم على تحقيقها».

وأضاف وهبة: «بدأنا الدورة الأولى من المعرض كتجربة لرصد نجاحنا، ولكننا نخطط مع بنك الإسكندرية والشركاء الآخرين لتنفيذه سنويّاً»، مشيراً إلى «الرغبة في توسيع نطاق الفكرة، وإتاحة الفرصة لمزيد من الأطفال الراغبين في المشاركة خلال الأعوام المقبلة».

وتابع إن حرص وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية على حضور المعرض الفني، يعكس اهتمام الدولة وتوجهاتها نحو دعم قضايا الأطفال المهمشين».