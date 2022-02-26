«Shard Song» يبدأ 8 مارس في القوز الإبداعية

المصدر: دبي - البيان

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يفتتح غاليري Efi3 8 مارس المقبل معرضاً فردياً ضخماً بعنوان Shard Song لأعمال الفنان المعاصر الشهير إل أناتسوي برعاية ماي لينج لوكو وإخراج إبداعي بواسطة عايدة مولونيه، كبداية لافتتاح مساحة غاليري جديدة دائمة في دبي بمنطقة القوز الإبداعية.

ويُقدم المعرض سلسلة من المنحوتات الخشبية الجديدة التي تذكرنا بأعمال أناتسوي السابقة في هذا المجال وتطورها المستمر، تكملها مجموعة من الأعمال المميزة مُصممة بأغطية الزجاجات.

شارك في تأسيس هذا الغاليري كل من كوبي مينتاه وكوامي مينتاه وفالنتينا مينتاه. غاليري Efi3 هو غاليري فني معاصر متخصص في الترويج للفنانين الأفارقة سواء من داخل القارة السمراء أم خارجها، ليعكس تجربة الشتات الأفريقي مع تسليط الضوء على فنون غرب أفريقيا.

ويُمثل المعرض فنانين في منتصف حياتهم المهنية وآخرين مخضرمين، كما يدعم مشاركة أعمالهم في الشرق الأوسط، مما يخلق منصة للتعاون والتبادل بين المنطقتين.

تفسير مصطلح

يعود مصطلح Shard أو «الشظية» إلى الوحدة الأساسية في أعمال أل أناتسوي، وهي الجزء المكسور من الإناء الخزفي، أو القطعة التي خضعت لعملية تمزق وانقسام. لكن كلمة «شظية» هنا توضح جودة وإمكانات القطعة المكسورة، حيث تُترك حوافها عارية مكشوفة ولكنها في النهاية «حرة». ويقول لوكو: «الشظية تجلب معها أيضاً درجة من قوة الحياة ضمن النطاق الصغير للجزء».

استطرد لوكو شارحاً: «فكرة أن «الأغنية» تنتمي إلى الشظية تمنح قوة لهذه الشظية. كما أنها تعكس الديناميكية والحركة التي نتجت عن العملية التكرارية للنقش على الخشب، ما يظهر هنا الروعة وكأن الخشب يعزف الموسيقى بنقوشاته الدقيقة وألوانه البديعة.

هناك انسيابية في الفوضى وقوة جامحة تتجلى في المنحوتات الدقيقة عبر الألواح الخشبية. شعرت أن كلمة «أغنية» توحد هذه الفكرة بطريقة قريبة إلى القلب وبصورة أكثر خصوصية، تنقل الإحساس بالحرية ومتعة إبداع العمل الفني. إن فكرة «كل شظية لها أغنيتها الخاصة» يمنح المهابة والقوة الفريدة لكل قطعة، ولكن في الوقت ذاته قد تعكس «الأغنية» أيضاً جمال القطع المتناثرة بشكل متكامل فريد».

جناح مؤقت

في أكتوبر 2021، تم افتتاح معرض Efi3 لأول مرة في دبي من خلال جناح لمعرض مؤقت في برج بلازا، كجزء من مهرجان All Africa، موفراً بذلك رؤية مميزة لخطط المعرض طويلة الأجل لدبي والمنطقة. أما الآن ومع مساحة العرض الجديدة والدائمة، أصبح معرض Efi3 هو الإضافة الجديدة في الخياط آرت أفينو في منطقة القوز الإبداعية في دبي.

يعد غاليري Efi3 من أوائل الغاليري التي تقوم بتأمين مساحة عرض دائمة في منطقة الخياط آرت أفينو الجديدة، وهي وجهة ثقافية جديدة رائعة وتطور جديد متكامل داخل منطقة القوز الإبداعية دائمة التوسع. تحتل مساحة المعرض 3000 متر مربع من مساحة العرض المفتوحة.

وهي عبارة عن طابق ميزانين يستضيف استوديو فني دائم يلبي احتياجات فناني الغاليري والفنانين المحليين؛ مما يعني خلق منصة فريدة للتعاون والتبادل بين المنطقتين.

بالإضافة إلى معرض تسجيلات يعرض الأسطوانات الكلاسيكية النادرة والمهمة من جميع أنحاء العالم. يسعى المعرض من خلال عرض هذه الأسطوانات، إلى تسليط الضوء على الترابط بين الفن والموسيقى، مما يسمح في النهاية بالاحتفال بكل الفنون من منظور شامل. كما يوفر معرض التسجيلات أيضاً مساحة خاصة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع ببيئة مريحة أثناء تناول مجموعة متنوعة من الوجبات والمشروبات.