عشاق الفنون على موعد مع موسم الربيع في «نيويورك أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تعود الفعاليات المباشرة إلى حرم جامعة نيويورك أبوظبي بعد عامين من الإغلاق، حيث كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن أبرز الفعاليات والعروض المتنوعة لموسم الربيع السابع من المشاريع الإبداعية والأعمال الفنية المفضلة لدى عشاق الفنون تحت شعار الحاضر والمستقبل، والذي يستمد إلهامه من عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات والتوجهات المستقبلية لإكسبو 2020 دبي.

برامج مبتكرة

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «حافظ مركز الفنون على نشاطه خلال العامين الماضيين، حيث قدم مجموعةً من البرامج المبتكرة واستثمر في العديد من الفنانين عن طريق برامج التكليف والتطوير المهني. ويعكس موسم الربيع أهمية اعتماد أساليب فنية مبتكرة مع الحفاظ على التقاليد، بدءاً من عروض الرقص المحلية ووصولاً إلى عروض الأداء المتعددة حيث تتلاشى الحدود بين العروض المباشرة وعالم السينما».

مواهب عالمية

وأضاف: «تسعدنا عودة الفعاليات المباشرة إلى المركز بعد انقطاع لمدة عامين، رغم ما تعلمناه من تجربة الانتقال إلى الفعاليات الافتراضية لتجاوز الأشكال المعهودة للحفاظ على التواصل بين الفنانين والجمهور. ونعتزم الانطلاق من هذه التجربة لاستكشاف مزيد من الطرق المبتكرة لعرض المواهب العالمية ودعم المشهد الفني المحلي في الإمارات. ويسعدني انضمام المبدعين إلى الجمهور من عشاق الفن تحت سقف واحد مجدداً».