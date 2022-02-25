«بيت الحكمة» يدخل «الميتافيرس» عبر «رموز غير قابلة للاستبدال»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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في حدث يعد الأول من نوعه في الشارقة، يستضيف «بيت الحكمة»، المركز الثقافي المبتكر الذي يعتبر أحدث نموذج لمكتبات المستقبل، والتابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، معرضاً فنياً للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، يجمع مختارات من أعمال الفنانين المتخصصين في مجال الفن الرقمي وتشفير الأعمال الفنيّة.

60 فناناً

يتضمن المعرض، الذي يقام خلال الفترة من 1 مارس إلى 15 أبريل تحت عنوان «بوابة إلى الميتافيرس»، أعمال أكثر من 60 فناناً دولياً و15 فناناً محلياً، ويستهدف تعريف الزوار بعالم «الميتافيرس» الافتراضي وما يحتويه من تقنيات متطوّرة.

وينظم «بيت حكمة» المعرض بالتعاون مع «معرض الفن العالمي» (غلوبال آرت إكسبيشن)، المنصة العالمية التي تجمع أصحاب المواهب الفنية، ومنصة (مورو كوليكتف)، المبادرة الرائدة في الإمارات لتنسيق المعارض الفنية الرقميّة التي تعرض أعمالاً فنيةً بتقنية الـ (NFTs).

وقالت مروة العقروبي، مديرة بيت الحكمة: «نسعى دائماً إلى استضافة الفعاليات المميّزة التي تثري المشهدين الثقافي والفني في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونتطلع من خلال تنظيمنا لهذا المعرض والبرنامج الثقافي المصاحب له، إلى تمكين الفنانين المحترفين والموهوبين من الاستفادة من التقنيات المبتكرة في تحقيق انتشار أوسع ونجاح أكبر».