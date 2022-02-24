الفنون تحاكي عوالم الضيافة في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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تمتزج حكايات الثقافة الإماراتية وتتداخل بشكل مميز مع التراث بين الماضي والحاضر. وتدمج الفنون مع التصاميم التراثية والأسلوب المعاصر بشكل رائع في رحاب فندق «انديجو داون تاون دبي»، الذي يقع عند نقطة التقاء خور دبي التاريخي مع الخليج التجاري وحي دبي للتصميم، مما يعد انعكاساً لصورة دبي المستقبلية.

أنماط الطقس

يتجلى احترام الفنون والثقافة المحلية واضحاً منذ لحظة الدخول إلى الفندق. حيث يمتد في الردهة عمل فني رقمي للمصمم التركي الأمريكي رفيق أناضول بعنوان «Wind of Dubai» بطول الجدار خلف مكاتب الاستقبال، إذ تقدم اللوحة خوارزمية تعكس أنماط الطقس في دبي، ما يخلق خلفية دائمة التغير تعتمد على البيانات المعطاة لحظة بلحظة.

وحتى مكاتب الاستقبال نفسها تشير إلى الثقافة المحلية؛ فأحدها مصنوع من خشب الجوز الداكن، ما يستحضر صور البوابات الخشبية الكبيرة للمنازل الإماراتية في ند الشبا، بينما يحتوي آخر على نمط شبكي معدني مستوحى من أغطية الوجه المعدنية التي ترتديها المرأة الإماراتية، في حين نجد مكتباً آخر مرصعاً بعرق اللؤلؤ كإشارة إلى الغوص لاستخراج اللؤلؤ وهي الصناعة التي أسهمت في تأسيس دبي.

وفي الممر المؤدي إلى مطعم Open Sesame، نجد القوارب التي استخدمت قديماً للغوص بحثاً عن اللؤلؤ في الخور، والتي أعيد استخدامها لتعمل كمقاعد للجلوس في الردهة. ويزين المجلس في الأعلى «ثريا» مستوحاة من الطراز البدوي. حتى السجاد اليدوي التقليدي تحت الأقدام ينقل لنا قصص وحكايات متنوعة.

أعمال بديعة

وفي الطابق الأرضي، فنجد أعمالاً فنية بديعة تحيط بلاونج العصائر Bakala Jooos والمكتبة والمتاجر المتنوعة، من أول ورق الحائط المطبوع من تصميم الفنان دانييل ويجيرا، إلى السجاد المنسوج بالرسوم والصور.