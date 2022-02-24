مجلس العين للشباب يفتتح «واحة الفنون»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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افتتح مجلس العين للشباب فعالية «واحة الفنون» في محمية البطحاء إحدى مواقع منطقة العين البرية الجميلة، وذلك بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، وبمشاركة أعضاء من مجلس أبوظبي للشباب، وعدد من الفنانين، والجمهور، وبالتعاون مع مركز «رفلكت» للفنون الإبداعية.

30 لوحة

وتضمنت الفعالية عرض 30 لوحة تشكيلية للفنانين، وإقامة المرسم الحي المصاحب للفعالية، وذلك في فضاءات المحمية وتحت أشجار الغاف، إضافة إلى حلقة حوار ثقافية، بمشاركة الفنانين والجمهور.

دعم كبير

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري في حديثه لـ«البيان»: «إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي المبدعين من الفنانين الشباب دعماً كبيراً، إلى جانب توفير الفرص لهم في مجالات التدريب للارتقاء بالحراك الفني. وأرى أن الحركة التشكيلية في تطور مستمر، وما يدلل على ذلك انتشار المعارض الفنية في شتى إمارات الدولة، وحرص قيادتنا الرشيدة في الدولة على حضور هذه المعارض لتشجيع الفنانين، وخاصة الشباب منهم»،

مشيداً في الوقت ذاته على الدور الكبير الذي يقدمه مجلس العين للشباب في تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، منوهاً بأهمية الجلسات الحوارية بين الفنانين، لمناقشة التحديات التي تواجه أعمالهم وتسليط الضوء على إبداعاتهم، مشيداً في الوقت ذاته بالفنانين المشاركين في جناح الرسم الحي وإبداعاتهم الرائعة في مختلف أشكال الفنون التعبيرية والتشكيلية.

الفعالية الأولى

بدورها، قالت فاطمة أحمد الحلامي رئيسة مجلس العين للشباب: «إن هذه الفعالية هي الأولى ضمن فعاليات مجلس العين للشباب في دورته الثانية، والتي تندرج تحت مبادرة منصة «shar» المعنية بدعم وتمكين الشباب الموهوبين. ونهدف إلى بناء جسور تقرب الرسامين من الجمهور للتعرف عليهم عن قرب وتعزيز المواهب الفنية الشابة في مختلف مجالات الفنون».

توفير مساحة

كما أكدت نورة أحمد المحمود عضو مجلس العين للشباب أن رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية تنصب بشكل مستمر على احتضان المواهب وتوفير مساحة لإشراك الشباب في ورش العمل الوطنية، والتطوع في كافة الفعاليات المختلفة للاستثمار الأمثل للطاقات في صفوف الشباب، خاصة نشر الوعي الثقافي للفنون والإبداع.