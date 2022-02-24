«أبوظبي للغة العربية» يشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب 2022

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يُشارك مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في الدورة 26 من «معرض مسقط الدولي للكتاب 2022»، التي انطلقت الخميس وتستمر حتى 5 مارس المقبل في العاصمة العمانية مسقط.

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وترحب دورة هذا العام من المعرض بمشاركة 715 دار نشر و27 دولة من جميع أنحاء العالم. وينظم المعرض أكثر من 200 فعالية ثقافية وأدبية متنوعة، من ضمنها 114 فعالية ثقافية و85 فعالية للطفل والأسرة، كما يشهد تنظيم برنامج للمبادرات المجتمعية، في مجالات القراءة، والتأليف والترجمة، والنشر وصناعة الكتاب، والمجالس الأدبية، والمكتبات العامة.

ويسعى مركز أبوظبي للغة العربية خلال مشاركته إلى تعزيز حضور اللغة العربية، واستكشاف أفكار ملهمة في هذا المجال، إلى جانب بحث سبل إقامة علاقات تعاون وشراكة مع دور النشر والجهات والهيئات الثقافية المتخصصة الموجودة في المعرض.

وتتضمن أجندة المركز بجناح رقم 3A في القاعة 3، مجموعة من الفعاليات النوعية، التي يستعرض من خلالها مستجدات مشاريعه المختلفة بمجالات النشر والترجمة، كما يشارك مع زوار المعرض أحدث إصداراته من الكتب والأعمال الجديدة، إلى جانب هدفه المتمثل في تسليط الضوء على مبادراته عبر مجموعة من الندوات الثقافية خلال أيام المعرض.