تعاون ثقافي بين الشارقة وإقليم لومبارديا

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، في مقر الهيئة بالشارقة، ستيفانو برونو جالي، مستشار الثقافة لدى إقليم لومبارديا الإيطالي، وداميانو فيور، نائب القنصل العام الإيطالي في الدولة، لبحث سبل التعاون بين الشارقة والمدن الإيطاليّة على مستوى تنظيم الفعاليات الأدبية، وتنسيق العمل المشترك، ودعم جهود الترجمة بين العربية والإيطالية.

وشهدت زيارة الوفد اجتماعاً تنسيقياً وجولة تعريفية في الهيئة، والمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، حيث اطّلع الوفد على دور «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، و«مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، في دعم صناعة النشر واستحداث فرص جديدة بين أسواق الكتاب العالمية، إضافة لفتح أفق متجدد لتبادل الخبرات والتجارب مع مؤلفين وكتاب ومثقفين وفنانين من كل أنحاء العالم.

وبحث الجانبان، خلال لقاء حضره سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، وخولة المجيني، مدير المعارض والمهرجانات في هيئة الشارقة للكتاب، ومنصور الحساني، رئيس قسم المبيعات في هيئة الشارقة للكتاب، وعدد من مسؤولي الإدارات في الهيئة، الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الثقافية بين الشارقة وإيطاليا على كل المستويات، وتطوير واقع الترجمة المتبادلة بين العربية والإيطالية، ومناقشة آليات تنظيم وتنسيق فعاليات مشتركة تنشط الفعل الثقافي في المنطقة والعالم.