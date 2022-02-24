إعلان الفائزين بمسابقة «النخلة في عيون العالم»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أسماء الفائزين بمسابقة التصوير الدولية «النخلة في عيون العالم» بدورتها الثالثة عشرة 2022، التي تنظمها الجائزة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.



«نخلة التمر»



وفي الفئة الأولى «نخلة التمر» حصد المركز الأول المصور خالد بن محمد المعولي من سلطنة عمان، وجاء في المركز الثاني المصور سالم الصوافي من الإمارات، وحل في المركز الثالث المصور عبد الرحمن البرية من المملكة العربية السعودية. وفي فئة «الإنسان ونخلة التمر»، فقد نال المركز الأول المصور رمضان علي من جمهورية مصر العربية، وفاز في المركز الثاني المصور نوير الهاجري من الإمارات، وحصد المركز الثالث المصور مي زكرول مازد كونوك من بنغلاديش.



وأعرب الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في تعليقه على النتائح، عن سعادته بما حققته المسابقة خلال ثلاث عشرة سنة بما يعزز من علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر عبر توظيف فن التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر. وخلق فضاء أرحب لتبادل الخبرات بين المصورين الضوئيين من كافة أنحاء العالم. وإبراز المقومات السياحية والبيئية والتراثية لشجرة نخيل التمر من خلال الصورة الفوتوغرافية وتشجيع ارتباط الإنسان بالأرض والبيئة.



وأكد أمين عام الجائزة بأن الدورة الثالثة عشرة من المسابقة تميزت بمشاركة 363 مصوراً يمثلون 24 دولة، وبلغ عدد الصور المشاركة 1064 صورة من أجمل الصور التي عبرت عن حبهم لشجرة نخيل التمر وعلاقتهم الحميمة بالشجرة المباركة.

