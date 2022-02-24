«دبي للثقافة» تكرّم المتطوعين في «مهرجان دبي لمسرح الشباب»

المصدر: دبي ـ البيان

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نظّمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حفل تكريم للمتطوعين الذين شاركوا في تنظيم فعاليات «مهرجان دبي لمسرح الشباب 2021»، والمصورين الذين شاركوا في معرض «ما بعد العمل المسرحي»، المصاحب للمهرجان الذي أقامته في نوفمبر الماضي، على مسرح «المسرح للجميع»، في مول الإمارات بدبي.

17 فبراير

وأقيم حفل التكريم في 17 فبراير الجاري، بمركز الجليلة لثقافة الطفل التابع للهيئة، حيث قام الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المُدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب بهيئة الثّقافة والفُنون في دبي «دبي للثقافة»، بتكريم 25 متطوعاً من فريق «نبض الإمارات التطوعي»، إضافة إلى تكريم 10 مصورين شاركوا في معرض التصوير الضوئي المسرحي «ما بعد العمل المسرحي»، من مركز عكاس للفنون البصرية، والذي صاحب المهرجان على مدار أسبوعه، من 19 حتى 25 نوفمبر 2021. وأشاد سعيد مبارك بن خرباش، بالجهود التي بذلها المتطوعون في المهرجان، من خلال تقديم العون والمساعدة والإرشاد لزوار المهرجان، طيلة أيام انعقاده. كما أثنى على الجهود التي قدمها فنانو مركز عكاس للفنون البصرية، والتي أسهمت في إثراء فعاليات هذه الدورة من المهرجان.

حب وشغف

وتابع بن خرباش: «يسعدنا أن نحتفي بالجهود الحثيثة التي بذلها المتطوعون، الذين عملوا بحب وشغف، ولم يدّخروا جهداً في سبيل إسعاد الجمهور، وأسهموا في إنجاح فعاليات هذا الحدث، الذي شهد نجاحاً لافتاً. لقد عكس المتطوعون بحماسهم وحيويتهم، قيم الالتزام بالمسؤولية والخدمة العامة، والمشاركة المجتمعية، التي تميز أهل الإمارات، عبر تنظيم عمليات دخول وخروج أفراد الجمهور داخل المسرح، وتقديم الإرشاد لهم، والرد على استفساراتهم، ورسم الابتسامة على وجوه الجميع، فضلاً عن تنظيم قاعات الندوات التطبيقية بعد العروض المسرحية».

وأضاف بن خرباش: «نثمّن أيضاً المشاركة المبتكرة للمصورين الشباب المبدعين من مركز عكاس للفنون البصرية، الذين ساهموا في إبراز الجهود التي يبذلها الفنانون على خشبات المسرح، وتوثيق جماليات الفن المسرحي، من خلال التقاط الصور أثناء العروض التقييمية، ومن ثم إخراجها بطريقة فنية، وعرضها أثناء فترة المهرجان. لقد أضفى المعرض، حقاً، مزيداً من الحيوية لفعاليات المهرجان».

وقدّم الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، شهادات شكر وتقدير للمتطوعين والمصورين المكرَّمين، ومن ثم، أُجري سحب على هاتفين محمولين ماركة سامسونغ غالاكسي، تم إهداؤهما لـ 2 من المتطوعين.

يُذكر أن دبي للثقافة، أسدلت الستار على فعاليات مهرجان دبي لمسرح الشباب، في 25 نوفمبر الماضي، بمشاركة واسعة من جميع الفرق المسرحية على مستوى الدولة، وقدمت 6 عروض مسرحية، شملت «ضلع مؤنث سالم» و«الصندوق» و«مطلوب للزبالة» و«في فمي ماء» و«بلا غطاء» و«الفرار».