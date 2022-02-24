«دبي أوبرا» تستضيف فرقة «كينغز» الفرنسية

المصدر: دبي -البيان

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تنظم «دبي أوبرا»، أمسية للموسيقى الأسطورية خلال استعراض الفرقة الفرنسية الغجرية الشهيرة «جيبسي كينغز» بقيادة أندريه رييس، وذلك بتاريخ 30 مارس المقبل، حيث ستتاح للجماهير فرصة الرقص والغناء أثناء سماع بعض الأغنيات المميّزة للفرقة الشهيرة مثل «بومبوليو» وغيرها.

وتعود الفرقة الإسبانية العريقة إلى «دبي أوبرا» بعد حفلات نفدت تذاكرها بالكامل في الأعوام 2019، 2020 و2021. وتشتهر هذه الفرقة بأساليب الغناء المتعدّدة مثل الفلامينغو والرومبا والسالسا والبوب وغيرها، وباعت أكثر من 20 مليون نسخة من ألبوماتها. وعلى مدى تاريخها المهني المذهل، عرّفت فرقة جيبسي كينغز الملايين من عشّاق الموسيقى إلى مزيج فريد من أساليب الفلامينغو التقليدية وأنغام البوب الغربي واللاتينيّ من خلال أغنيات لقيت رواجاً منقطع النظير مثل «بومبوليو» و«فولاري»، وغيرها.

هذه الفرقة التي يقودها أندريه رييس، والمكوَّنة من أبناء قبائل الرحّل الإسبانية السابقة، ليست بغريبة أبداً عن دبي، وبالتالي يمكن لعشّاق الموسيقى الرائعة التطلّع للاستمتاع بليلة من العروض الأخّاذة عندما يعتلي أعضاء فرقة «جيبسي كينغز» مسرح «دبي أوبرا».