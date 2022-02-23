70 بحثاً مشاركاً في المؤتمر الدولي الثاني للترجمة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق الأرشيف والمكتبة الوطنية على قبول 70 بحثاً للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني للترجمة، والذي سينعقد افتراضياً (عن بُعد) تحت شعار «الترجمة وحفظ ذاكرة الوطن: صورة الإمارات في الثقافات والآداب والتراث الفكري العالمي»، وقد جاء ذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة للأرشيف والمكتبة الوطنية في سبيل عقد المؤتمر في الفترة من 9-13 مايو المقبل.

إقبال مميز

وعن هذه الاستعدادات قال حمد سليم الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية: بعد النجاح الذي حققه المؤتمر الدولي الأول للترجمة، لاحظنا إقبالاً مميزاً من قبل الباحثين والمترجمين والخبراء والمختصين على المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني؛ إذ لم نكد نعلن عن موعد تلقي البحوث للمشاركة حتى انهالت أعداد كبيرة من البحوث الجادة في مواضيع مبتكرة بلغات حية من مختلف أنحاء العالم، ستثري أيام المؤتمر بالإبداع، ومن البحوث التي تلقيناها قامت اللجنة التنظيمية بانتقاء 70 بحثاً تغطي جميع محاور المؤتمر العشرة، لتضمنها في برنامج المؤتمر الذي سيتم الإعلان عنه قريباً.

أهمية

وأضاف: إننا ونحن ننتقي الأبحاث المناسبة للمؤتمر الدولي الثاني للترجمة نضع نصب أعيننا أهمية التشابكات اللغوية والثقافية والتاريخية والإبستمولوجية التي تقتضي تحري الدقة عند النقل بين اللغات المختلفة، ولا سيما أننا نناقش موضوعاً ذا أبعاد وطنية مهمة، يتمثل بـصورة الإمارات في الثقافات والآداب والتراث الفكري العالمي، ولذلك فقد تضمن برنامج المؤتمر البحوث التي تناولت: صورة الإمارات في عيون الرحالة الأوروبيين، والسرديات التاريخية والسياسية، والإنجازات الحضارية الإماراتية المعاصرة، كما وردت في الكتابات الأوروآسيوية.

وأكد أن البحوث المقرر إدراجها في برنامج المؤتمر تستطلع دور الترجمة في تعزيز صورة الإمارات وإرثها الحضاري في القرن الحادي والعشرين.

وكشف مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية عن العرض الذي تلقاه الأرشيف والمكتبة الوطنية - بعد النجاح الذي حققه المؤتمر الأول للترجمة - من «دار إيثيكس العالمية للنشر» والتي أبدت إعجابها بمحاور مؤتمر الأرشيف والمكتبة الوطنية الدولي الثاني للترجمة، وقد تضمن العرض طلباً من إيثيكس العالمية للنشر بأن تتولى نشر جميع البحوث التي سيتم تقديمها في المؤتمر المقبل، وما زالت المناقشات جارية بين الأرشيف والمكتبة الوطنية ودار النشر لإيجاد آلية للنشر تحفظ للأرشيف والمكتبة الوطنية حقوقه باعتباره الجهة المنظمة للمؤتمر.

يذكر أن «دار إيثيكس العالمية للنشر» تتخذ من مدينة كمبريدج البريطانية مقراً لها، وهي شركة عالمية كبرى تُعنى بنشر البحوث التاريخية والفلسفية، وتختصّ أيضاً بنشر البحوث في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.