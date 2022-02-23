فرقة «مارون فايف» تحيي حفلاً غنائياً مباشراً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت «لايف نيشن الشرق الأوسط» بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وجزيرة ياس، وجهة الترفيه والتسلية الرائدة في أبوظبي، عن إقامة حفل غنائي لفرقة موسيقى الروك والبوب مارون فايف الحائزة على جوائز غرامي عدة، يوم 6 مايو المقبل في الاتحاد أرينا، وذلك في إطار جولتهم الفنية الأولى في الشرق الأوسط. وشهدت حفلات مارون فايف السابقة في الإمارات إقبالاً لافتاً لتُصنّف بين أسرع العروض مبيعاً للتذاكر، ومن المتوقع أن يحظى الحفل المرتقب بمستويات إقبال مماثلة.

فرصة

وتسجل الجولة الفنية الأولى للفرقة في الشرق الأوسط إقامة أول حفل موسيقي ضخم بطاقة استيعابية كاملة في الدولة. وتقدم الفرقة بقيادة المغني آدم لفين لعشاقها عرضاً مباشراً استثنائياً، لمنحهم فرصة الاستمتاع بأجمل أغنياتهم مثل الأغنية المنفردة «جيرلز لايك يو» الحائزة على التقييم الماسي في الولايات المتحدة؛ والأغاني التي حققت معدل مبيعات من الفئة البلاتينية، مثل بيوتيفول مستيكس وشوجر ومابس وأنيملز وغيرها.

مسيرة فريدة

وتتميز الفرقة بمسيرتها الفنية الفريدة وألبوماتها الناجحة، ما يجعلها في صدارة فناني موسيقى البوب وأبرز الفرق الغنائية في القرن الحادي والعشرين. وحصدت الفرقة العالمية والتي انطلقت من مدينة لوس أنجليس جوائز غرامي عدة، وأصبحت الفرقة أو الثنائي الأكثر نجاحاً في تصنيف بيلبوورد هوت 100 لهذا القرن، مع إضافة 32 من أغنياتها ضمن التصنيف؛ و15 ضمن فئة أفضل 10 أغانٍ منفردة. وتحمل فرقة مارون فايف رقماً قياسياً مع حلول 11 من أغانيها في المركز الأول ضمن تصنيف أفضل 40 أغنية رائجة لفرقة أو ثنائي غنائي في موسيقى البوب، كما دخلت 25 من أغانيها قائمة أفضل 10 أغانٍ رائجة، لتكون الفرقة الوحيدة التي تحقق هذا الإنجاز. وتستقطب أغنيات الفرقة أكثر من 45 مليون مستمع شهرياً على منصة سبوتيفاي، وبعد إتمام جولتها الفنية في عام 2021، أحيت الفرقة أكثر من 750 حفلة في ما يزيد على 30 دولة وتخطت مبيعاتها 7.5 ملايين تذكرة في مختلف أنحاء العالم، ليحافظوا على مكانتهم ضمن الفنانين الأكثر مبيعاً في العالم.

محطة مهمة

وحصد فيديو كليب أغنية شوجر التي تصدرت الأغنيات الناجحة للفرقة أكثر من ثلاثة مليارات مشاهدة حتى اليوم، مما جعله أحد أكثر مقاطع الفيديو مشاهدةً على منصة يوتيوب على الإطلاق، ومحطة مهمة في مسيرة مارون فايف باعتبارها من الفرق الفنية القليلة التي حققت هذا الإنجاز. وحصلت أغنية شوجر في عام 2022 على التصنيف الماسي في الولايات المتحدة لتكون ثالث أغاني الفرقة التي تحقق هذا الإنجاز.