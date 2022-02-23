«حديث المكتبات» في دبي أبيات مغمسة بعطر المعاني

المصدر: (دبي – البيان)

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تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ضمن سلسلة «حديث المكتبات»، تعاونها مع اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات فرع دبي من أجل إثراء الساحة الأدبية بالفعاليات والأنشطة المتنوعة، حيث تستضيف في مركز الجليلة لثقافة الطفل أمسية شعرية تحييها مجموعة من الشاعرات الإماراتيات ويديرها الشاعر الإماراتي محمد العمادي.

تجمع الأمسية الشاعرات الشابات المبدعات: أمل السهلاوي وأسماء الحمادي ونجاة الظاهري، اللواتي سيلقين مختارات من أشعارهن أمام الجمهور. وتعقد الأمسية غداً الخميس، من الساعة السابعة حتى الثامنة مساءً.

والشاعرة والكاتبة الإماراتية أسماء الحمادي حاصلة على شهادة الماجستير في اللغة وآدابها، وصدر لها ديوانان شعريان ومجموعتان قصصيتان، وهي عضوة في اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وفي رابطة أديبات الإمارات. أما أمل السهلاوي، فقد نشأت في إمارة الشارقة، وتكتب الشعر العربي الكلاسيكي والحر. درست السهلاوي آداب اللغة العربية في جامعة الشارقة، وأصدرت أخيراً كتابها الشعري الأول «كان عليّ أن أؤجلك» .

وتبدع الشاعرة نجاة الظاهري، من العين، في كتابة الشعر الفصيح والنبطي بنوعيه؛ العمودي والتفعيلة، وصدر لها دواوين عدة بين عامي 2009 و2020.

وأشارت الكاتبات في حديثهن إلى ضرورة وجود النقد الأدبي لتقويم التجارب القصصية، كما تطرقن إلى ضرورة وجود جوائز تعزز من حضور قراءة القصة القصيرة لدى المتلقين، لتشجع دور النشر في الإقبال على نشر القصة القصيرة. كما قرأت الكاتبات نصوصاً قصصية مختارة من أعمالهن.