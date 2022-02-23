معرض ومزاد «آرت فور سايت» لدعم برامج نور دبي لمكافحة العمى ينطلق اليوم

المصدر: دبي - وام

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يعود مزاد «آرت فور سايت» الخيري في عامه السابع، اليوم، لدعم برامج نور دبي للوقاية من العمى في جميع أنحاء العالم.

ويشمل المعرض والمزاد الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع بيت المزاد العالمي سوثبيز وشركة كراون للفنون الجميلة، 16 قطعة فنية تم التبرع بها من قبل فنانين محليين وعالميين وأيضاً هواة الفن.

تضم المجموعة العديد من الفنانين العالميين، ومعظمهم من الشرق الأوسط.. وتشمل قطعاً حصرية من تصاميم الشيخة سناء آل مكتوم تصور قصيدة جميلة بطريقة برايل، وأيضا رسماً تخطيطياً من 10 صفحات يصور قصيدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بعنوان «الصقور المخلصون»، إلى جانب قطعة مفاجئة للفنانة الإماراتية عزة القبيسي التي ابتكرت تمثالاً مع مجموعة من النساء اللواتي يعانين الإعاقة البصرية بدعم من جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.

وأول مرة، سيقام معرض ومزاد آرت فور سايت في مقر بيت المزادات سوثبيز في مركز دبي المالي العالمي على مدى يومين، ابتداء من اليوم. وستتاح الفرصة لمحبي الفن لمشاهدة الأعمال الفنية المعروضة وتقديم العروض على بعض القطع قبل بدء المزاد في اليوم الثاني من الفعالية.

وتشمل الفعالية جلسة حوارية في اليوم الثاني بعنوان «قوة الفن» تستضيف مجموعة من الشخصيات البارزة التي أحدثت تأثيراً في المشهد الفني.

تنوع

من جانبها قالت الدكتورة منال تريم، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة نور دبي: «ممتنون للغاية للعمل مع مجموعة متميزة من الفنانين الموهوبين، جامعي الأعمال الفنية البارزين، المعارض الفنية المحلية، ودور المزادات الدولية الذين يؤمنون بأهمية الإسهام بالأعمال الإنسانية ومساعدة المحتاجين ما يعكس الجوانب الإنسانية المهمة في حياة الفنانين والمبدعين.. إن مؤسسة نور دبي تتقدم بكل التقدير والامتنان لجميع الشركاء الذين أسهموا بإنجاح آرت فرسيت عاماً بعد الآخر».