«جماليات الحداثة.. التقنيات والفكر والخيال في المسرح».. إصدار جديد للهيئة العربية للمسرح

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أصدرت الهيئة العربية للمسرح، أخيراً، كتاب «جماليات الحداثة - التقنيات والفكر والخيال في المسرح» للدكتور جبار جودي، وذلك ضمن احتفالها باليوم العربي للمسرح.

يتواءم كتاب «جماليات الحداثة - التقنيات والفكر والخيال في المسرح» مع أسئلة الحداثة والفن والتكنولوجيا، مع عالم صار يحتفي بثقافة العلم لتقدم للبشرية جمالية المستقبل.

217 صفحة

يحتوي الكتاب على 217 صفحة، ويعتبر إضافة وازنة للمكتبة المسرحية العربية التي تحتاج إلى الدراسات الجمالية في المسرح، وما يميز هذا الكتاب أن صاحبه انطلق من الخبرة العملية في التصميم، فمدرس الديكور والإضاءة والتمثيل والابتكار في معهد الفنون الجميلة، حاصل على دكتوراه في فلسفة التقنيات المسرحية، وهو صاحب العمل المسرحي التركيبي «سجادة حمراء» الذي قدمه عام 2015 في قاعة كولبنكان للفنون، وهو صاحب عرض «خيانة» عن ستة نصوص لشكسبير، وقد كان في كلا العملين صاحب رؤية جمالية خاصة ومغايرة ومثيرة في التلقي والتفاعل.

فكر جمالي

في كتابه عمد الدكتور جبار جودي إلى سياحة في الفكر الجمالي على امتداد العصور والعالم، فمن ديكارت إلى هيغل إلى كانت، وجه صاحب كتاب «السينوغرافيا، المفهوم، العناصر، الجماليات» الصادر عام 2016 إلى تتبع الحداثة وراهنيتها والربط بين التحديث والحداثة كمشروع مستمر وليس أمراً ثابتاً.

ويأخذنا الدكتور جبار جودي في كتابه إلى متعة الذهاب إلى إسهامات راينهارت وبسكاتور وبريشت وبروك وشاينا وكانتور ومايرهولد، لنجد (الإطار المسرحي بكل ما فيه من آلات ومعدات تكنولوجية يمكن استخدامه بوصفه ركيزة لتفعيل منطلقاتنا الفكرية).

في الفصل الخامس من الكتاب يذهب بنا جبار جودي إلى نماذج منتخبة من المسرح العالمي لاستكشاف ثلاث عينات لثلاثة من أهم المخرجين المعاصرين الذين استخدموا التقنيات المتطورة والتقليدية ومزجوها ببراعة ومهارة تصوراتهم مع مهارات الممثلين بالتمرين الشاق، وهم روبرت ويلسون الأمريكي، وروبرت ليباج الكندي وفيليب جانتي الفرنسي.