«سوني للتصوير الفوتوغرافي» تعلن أسماء المتأهلين للتصفيات النهائية بمسابقة المحترفين

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي عن أسماء المتأهلين للتصفيات النهائية والمرشحين للفوز بمسابقة المحترفين لجوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2022. وفي دورتها الخامسة عشرة، تحتفل جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي بمجموعة من أفضل الأعمال في مجال التصوير وتكرم المصورين على المهارات التقنية وإبداعهم في تناول الموضوعات المعاصرة.

مجموعة مختارة

سيتم اختيار الفائز بجائزة أفضل مصور لعام 2022 من بين المتأهلين للتصفيات النهائية في مسابقة المحترفين وسيعلن عنه يوم 12 أبريل. كما ستُعرض مجموعة مختارة من صور المشاركين في التصفيات النهائية وأفضل المرشحين ضمن عرض جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي في سومرست هاوس في الفترة من 13 أبريل إلى 2 مايو 2022.

340000

وشارك المتسابقون بما يزيد على 340000 ألف صورة من 211 منطقة ضمن جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2022 وتم اختيار أكثر من 15600 صورة في مسابقة المحترفين، وهو أكبر عدد من المشاركات في تاريخ المسابقة على الإطلاق.

التصميم والهندسة المعمارية

يعرض خافيير أرسينيلاس (إسبانيا) في عمله «نور سلطان» مجموعة من الصور الفوتوغرافية للتصاميم المعمارية المذهلة والمميزة في عاصمة كازاخستان. وفي عمل «المخطط» يبدع يون تشي تشين (تايوان) في خلق صور متعددة الطبقات يحاكي من خلالها طريقة وضع المخطط المعماري التقليدي أو باستخدام الطباعة الفوتوغرافية «Cyanotype» باستخدام تقنيات رقمية في مرحلة ما بعد الإنتاج. بينما يجمع عمل «دورف» للمصور دوماغوج بوريلوفيتش (كرواتيا) بين تقنية إخراج الصور للتعبير بسخرية عن كيف استعادت الطبيعة المنازل في سلوفانيا، المنطقة التي اغتنت في القرن التاسع عشر من استغلال الغابة والأرض المحلية.

الإبداع

يجمع عمل «أمواج جديدة» للمصور رفائيل نيل (المملكة المتحدة) بين مشاهد تغير المناخ وصور المراهقين، وتركز هذه اللوحات المزدوجة على العواقب المدمرة التي سيعاني منها أولئك الذين سيتأثرون بها أكثر من غيرهم. أما عمل «أحياناً ما تكون السماء فوقنا مفتوحة» للمصورة سارة جريث (ألمانيا) فيتتبع رحلة المصورة إلى مسقط رأس والدتها في جنوب ألمانيا، حيث تستكشف علاقتهما من خلال صور شخصية منظمة وصور للحياة الساكنة. وفي عمل «رؤيا ناضجة» للمصور ألنيس ستاكل (لاتفيا) فهو يكرر صوراً من مجموعات مفتوحة المصدر مثل المتاحف والمعاهد العلمية وبنوك الصور لإبداع صور كولاج ذات تفاصيل متشابكة ومعقدة تتصادم وتتزاحم فيها العناصر المتفاوتة.

المشاريع الوثائقية

يوثق عمل «أيام هاناو الطويلة» للمصور فابيان ريتر (ألمانيا) المجتمع في هاناو بألمانيا أعقاب الهجمات العنصرية في المدينة في 19 فبراير 2020. في حين يصور عمل «أطفال التدهور الاقتصادي في فنزويلا» للمصور الصحافي المعروف جان جراروب (الدنمارك) مشاهد اليأس والفقر المدقع للفنزويليين في كولومبيا. ويلتقط عمل «تمرد» لمصور الأخبار الشهير وين ماكنامي (الولايات المتحدة) المشاهد الدرامية عندما اقتحم حشد من مؤيدي ترامب مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة في 6 يناير 2021.

البيئة

يستكشف عمل «الحياة في فترة التغير» للمصور شونتا كيمورا (اليابان) ويستعرض تأثير التغير المناخي في بنجلاديش وصور مكافحة المواطنين مع آثار ذلك مثل تآكل الأنهار والانهيارات الأرضية وارتفاع مستوى الملوحة. بينما يوثق عمل «حديقة نيمو» للمصور جياكومو دورلاندو (إيطاليا) أول نوع من البيوت البلاستيكية زجاجية تحت الماء في العالم، وهي الحل المحتمل للحاجة الملحة لإيجاد طرق بديلة ومستدامة لزارعة المحاصيل. ويصور عمل «بورتريهات في الرماد» للمصور المعروف جدعون مندل (جنوب أفريقيا) العائلات والأفراد داخل الجدران الفارغة للمباني المدمرة مجسداً صور الدمار المحزن أعقاب حرائق الغابات الضخمة في اليونان وكندا والولايات المتحدة.