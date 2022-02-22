محمد بن زايد «عالمنا».. لوحة تروي حكاية فخر وأمجاد الإمارات

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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خطفت لوحة فنية متميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، القلوب والأبصار في معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس»، الذي يستمر حتى الغد. إذ تظهر في اللوحة صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والابتسامة تعلو وجه سموه، بينما يتوسط خريطة العالم ضمن هذه اللوحة التي تبدعها أنامل الفنانة التشكيلية الإماراتية لطيفة محمد.

وقالت الفنانة الإماراتية لطيفة محمد لـ«البيان»: بدأت في رسم اللوحة الكبيرة في الساعات الأولى من اليوم الأول للمعرض، حيث أستخدم فيها الخشب وألوان الاكريليك، وستكتمل الصورة مع ختام الفعاليات وستكون مفاجأة للحضور، بإذن الله تعالى.

وأوضحت: أردت أن أبعث رسالة عبر هذا العمل، إلى العالم وإلى جميع المشاركين وضيوف المعرض، مفادها أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هو كل العالم بالنسبة لنا، فسموه «عالمنا» نحن أبناء الإمارات.

وأضافت: أحرص على المشاركة في كثير من الفعاليات والمعارض في مختلف إمارات الدولة. كما أحرص على تمثيل الإمارات في المعارض الفنية الدولية وأستعرض خلالها الكثير من لوحاتها التشكيلية التي تعبر عن سعادة وفخر أبناء الإمارات بقيادتهم الرشيدة.

وجذبت اللوحة اهتمام كثير من الزوار الذين توافدوا للتصوير بجوارها.