"كلمة" يصدر كتاب "أبناء برميثيوس"

المصدر: وام

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أصدر مشروع "كلمة" للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ترجمة كتاب "أبناء بروميثيوس.. تاريخ البشرية قبل اختراع الكتابة" لمؤلفه المؤرخ وعالم الآثار الألماني هيرمان بارتزينغر، وقد نقله إلى اللغة العربية الدكتور إلياس حاجوج وراجع الترجمة مصطفى السليمان.

ويُعدّ كتاب "أبناء بروميثيوس" مرجعاً مهما لكلّ قارئ أو مهتم بتاريخ البشرية، لا سيما قبل اختراع الكتابة.. وهو يعرض لبدايات نشأة الإنسان قبل نحو 5 ملايين سنة وصولاً إلى نشوء الحضارات واختراع الكتابة قبل بضعة آلاف من السنين. وذلك بأسلوب علمي ممتع ومشوّق مع العديد من الصور والخرائط التوضيحية.

ويتناول الكتاب المسار التطوّري الطويل الذي قطعه الإنسان في القارات كافة ابتداءً من أوسترالوبيثيكوس، الذي ظهر لأول مرة في أفريقيا قبل نحو 7 ملايين سنة، وصولاً إلى الإنسان العاقل (Homo erectus) والحديث، الذي غزا أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وجزر المحيط الهادئ، وأخيراً الأمريكيتين، حتى ظهور المجتمعات الزراعية المعقدة على ضفاف نهري دجلة والفرات وفي وادي النيل.

ويبيّن هيرمان بارتزينغر تكراراً مدى تأثير التغيّرات المناخية على أسلافنا ويبدي إعجابه بقدرتهم على التكيّف معها. فيبيّن كيف بدأ الإنسان الأول، مع أول فأس يدوية صنعها من الحجر، بصياغة تاريخه ودأب على التأثير في ظروفه البيئية والثقافية والاجتماعية مضفياً عليها طابعه الخاص بشكل متواصل.

ويؤكّد المؤلّف أن المحرّك الرئيس لتطوّر الإنسان الثقافي كان سعيه الدوؤب إلى تحسين ظروف عيشه في بيئة دائمة التغيّر والتبدّل.. يصحّ هذا على الإنسان المنتصب (Homo erectus)، الذي تحوّل من آكل جيف إلى صيّاد وحقّق الابتكار الثوري حقاً، ألا وهو السيطرة النار.. وينطبق هذا من باب أولى على الإنسان العاقل (Homo sapiens)، الذي أنجز القفزة الثقافية نحو الصيد والجمع المتخصّصين وتفوّق على جميع أسلافه بروح الإبداع والبراعة.