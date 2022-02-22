«فن» تعرّف الأطفال والشباب على عالم الأنمي الإبداعي

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أطلقت مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي لدى الأطفال والناشئة فعالية «شاشة» الإبداعية التعليمية بهدف تعريف عشاق فن الأنمي على ثقافته وجمالياته، وذلك خلال الفترة من 11-13 مارس المقبل في منطقة الجادة بالشارقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية «فن» الرامية إلى تحفيز الطاقات الإبداعية لدى الأطفال والشباب في مجال الفنون الإعلامية والبصرية، حيث تجمع فعالية «شاشة» محبي فن الأنمي الياباني في الشارقة والإمارات لتقدم لهم تجربة تعليمية وفنية ملهمة عن أسرار هذا الفن، وتتيح لهم فرصة التعبير عن مواهبهم واكتساب مهارات جديدة عبر سلسلة من ورش العمل والعروض التنكرية والمسابقات والجلسات الحوارية والأفلام وغيرها من النشاطات المستوحاة من أشهر قصص الكوميكس وألوانها القوية.

أساليب جديدة

وتقدم فعالية «شاشة» للمبدعين الصغار ضمن «ركن الأنمي» فرصة تعلّم أساليب جديدة في ابتكار شخصيات الأنمي بدءاً من وضع الفكرة ورسمها وإنتاجها والاستفادة من خبرات الاستوديوهات الفنية الثلاثة المشاركة، إلى جانب الاستمتاع بألعاب الواقع الافتراضي بتقنية 360 درجة في «ركن الواقع الافتراضي» مع توفير النظارات الخاصة والكمامات للراغبين في خوض هذه التجربة المتميزة.

وتتيح الفعالية لمبدعي فن الأنمي فرصة عرض أعمالهم وبيع منتجاتهم في المنطقة المخصصة للتسوّق، كما يمكن للزوار الاسترخاء والاستمتاع بأوقاتهم في أماكن الجلوس المزينة بأشجار زهر الكرز الوردية أو المظلات المصممة على شكل أوراق الأوريغامي (فن طيّ الأوراق على الطريقة اليابانية).

وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مديرة مؤسسة «فن»: «يأتي تنظيم دورة هذا العام من فعالية «شاشة» في إطار حرص مؤسسة «فن» على تحويل عملية التعلّم إلى تجربة متكاملة تجمع بين المتعة والفائدة من خلال توفير منصة ملهمة للأطفال والشباب لتعزيز مهاراتهم الإبداعية والفنية وتطويرها، خاصةً أن فنّ الأنيمي يعتبر اليوم ظاهرة ثقافية عالمية تقدم للمبدعين الشباب في المنطقة مساحة واسعة للتعرف على ثقافة جديدة واستكشاف جمالياتها، الأمر الذي يفتح الباب أمامهم لبدء مسيرة تعليميّة ومهنيّة واعدة في هذا المجال الإبداعي».