الأمسية 12 من «شاعر المليون» تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق، مساء غدٍ الثلاثاء، الأمسية المباشرة الثانية عشرة من برنامج شاعر المليون بموسمه العاشر، الذي تنتجه وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إذ ترسو قصائد الشعر النبطي على ضفاف شاطئ الراحة بأبوظبي في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتبث على الهواء مباشرةً عبر قناتي «بينونة» و«الإمارات» وتطبيق البرنامج.

ويشارك في الحلقة كل من الشعراء: بشاير المقبل التميمي من السعودية، صقر عبدالعزيز المزروعي من سلطنة عُمان، عبدالعزيز بن سدحان من السعودية، عبدالهادي أبودية القحطاني من السعودية، علي بريك الراشدي من الإمارات، علي حامد العازمي من الكويت، الذين سيغردون بقصائدهم المميزة أمام أعضاء لجنة التحكيم المكونة من سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، الدكتور غسان الحسن، الشاعر حمد السعيد، وجمهور الشعر في مسرح شاطئ الراحة وعبر الشاشات.

وأسفرت الحلقة السابقة عن تأهل الشاعر الكويتي مبارك الرزحان بـ 47 درجة من 50 بقرار لجنة التحكيم، وتبقى خمس شعراء في انتظار تصويت الجمهور على مدار أسبوع عن طريق التطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون أو موقعه الإلكتروني، ومنح الفرصة لشاعرين منهم للتأهل إلى المرحلة التالية؛ إذ سيتم الإعلان عنهما مطلع الحلقة المقبلة، والشعراء هم هادي مانع اليامي من السعودية، علي الدهمشي العنزي من السعودية، ركاد مطرب الشمري من العراق، عايد حواس الحازمي من السعودية، عبدالله بن خشمان من الكويت.