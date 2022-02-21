مهرجان أضواء الشارقة يختتم فعالياته بنجاح نوعي

المصدر: الشارقة ـ البيان

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اختتمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، مساء أمس، فعاليات «مهرجان أضواء الشارقة 2022»، الذي نظمته تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في نسخته الـ11 تحت شعار «أصداء من المستقبل»، خلال الفترة من 9 إلى 20 فبراير الجاري.

وزينت عروض المهرجان مختلف أنحاء إمارة الشارقة، مسلطة الضوء على الإرث الإسلامي العريق الذي تتميز به مباني و معالم الإمارة، من خلال القصص المصورة التي قدمتها عروض المهرجان، التي احتفلت بمسيرة تقدم إمارة الشارقة، وقدمت صورة عن حاضرها ونظرة إلى مستقبلها.

و أكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أن «مهرجان أضواء الشارقة 2022» حقق في دورته الحادية عشرة نجاحاً كبيراً مرسخاً مكانة إمارة الشارقة على خارطة السياحة الدولية وجهة رائدة في مجال تنظيم كبرى الفعاليات العالمية الجاذبة للسياح والعائلات من جميع أنحاء العالم.

ومثل كل عام، استقطب المهرجان آلاف العائلات والزوار لمتابعة عروضه وفعالياته المميزة في مختلف أنحاء الإمارة، وأسهم بشكل فعال في تنشيط قطاعها السياحي من خلال تسليط الضوء على جماليات وروعة الهندسة المعمارية لمعالم الإمارة.

ونوه إلى حرص الهيئة على تعزيز جهودها الرامية للترويج للمنتجات السياحية في الإمارة بما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة في صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه المستمر للقطاع السياحي في الإمارة.

وعلى مدار أيام المهرجان أبهرت عروض الحدث الزوار في مواقع عدة بإمارة الشارقة، شملت كلاً من قاعة المدينة الجامعية وواجهة المجاز المائية ومجمع القرآن الكريم، إلى جانب مسجد الشارقة ومسجد النور، ومبنى بلدية منطقة الحمرية.

أما في مدينة كلباء فأقيمت عروض المهرجان في مبنى الدوائر الحكومية ومبنى دائرة الموارد البشرية، ومسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي في دبا الحصن، وسد الرفيصة في مدينة خورفكان، إلى جانب منطقة عربات الطعام مقابل قاعة المدينة الجامعية، التي شارك فيها ما يفوق 30 مشاركاً من أصحاب المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة في مجال المأكولات والمشروبات والحلويات وغيرها.

من جهة أخرى، كرّمت الهيئة في ختام الحدث الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب فرق العمل والمتطوعين وعدد من أصحاب المشاريع الوطنية المميزة التي شاركت في الفعاليات المصاحبة للمهرجان بمنطقة عربات الطعام.

إضافة إلى الجهات الإعلامية الفائزة في المسابقة الخاصة بالمهرجان الموجهة لجميع وسائل الإعلام، وذلك لأفضل تغطية صحفية، وأجمل صورة تعبر عن روح وجماليات «مهرجان أضواء الشارقة 2022».