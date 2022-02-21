دبي عاصمة عالمية لفنون الطهي وثقافاته

المصدر: دبي - البيان

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نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لقاء مع شركائها في قطاع المأكولات والمشروبات، وذلك لتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة لفنون الطهي في المنطقة والعالم، قادرة على تقديم تجارب طعام مميزة لزوارها على مدار العام، وبما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة في جعلها الوجهة الأفضل في العالم للحياة والعمل والزيارة.

واستعرضت الدائرة خلال اللقاء مع شركائها في القطاع وأصحاب المطاعم الأجندة والمبادرات، التي تطلقها دبي على مدار العام والحافلة بأبرز مهرجانات وفعاليات الطعام والعروض الخاصة بها، حيث تم اطلاعهم على الخطط الاستراتيجية للدائرة بهذا الخصوص، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي العالمية وجهة رائدة لفنون الطهي، تستقطب عشاق الطعام من مختلف دول العالم، وتثري تجاربهم.

عروض مميزة

كما تم الكشف عن الحملة الجديدة المتواصلة بفنون الطهي بعنوان Gastronomy Always on، والتي تهدف إلى دعم قطاع المأكولات والمشروبات في المدينة، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز المهرجانات والفعاليات، التي تختص بالمأكولات. وأيضاً شهد اللقاء الإعلان عن الدورة التاسعة من مهرجان دبي للمأكولات، والذي سينطلق خلال الفترة ما بين 2 حتى 15 مايو 2022، والذي سيتضمن عدة أنشطة وأحداثاً متنوعة، منها فعالية «أسبوع مطاعم دبي»، التي تحظى بإقبال كبير، وتوفر عروض طعام مميزة، إلى جانب فعالية «رحلة في عالم المذاقات»، و«صُنع في دبي»، و«الجواهر الخفية»، وغيرها من الفعاليات الأخرى، التي توفر أروع تجارب الطهي خلال الموسم، وتحتفي بمشهد المأكولات الغني في دبي.

وجهات فاخرة

وتحتضن دبي أكثر من 12 ألف مطعم ومقهى، منها المطاعم المحلية والعالمية، ووجهات الطعام الفاخرة، والمقاهي المميزة؛ والتي ترسم معاً مشهد المأكولات والمشروبات العالمي الرائع في دبي باعتبارها عاصمة فنون الطهي في المنطقة والعالم، ووجهة رائدة على مستوى العالم في تقديم أفضل تجارب الطعام المستوحاة من ثقافات ما يزيد على 200 جنسية مختلفة تحتضنهم المدينة، إلى جانب تواجد نخبة من أشهر الطهاة الحائزين جوائز عالمية، وأبرز مجموعات المطاعم، وتجارب الطعام الفريدة.

وحظي طهاة ومطاعم من دبي بفرصة الحصول على جوائز عديدة في الدورة الأولى من جائزة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أقيمت في شهر فبراير 2022، والتي تحتفي بالتميز في مجال فنون الطهي في المنطقة. وتصدّر مطعم «3 فلس» في ميناء الصيد في جميرا بدبي القائمة التي تتضمن 16 مطعماً من مطاعم دبي، فضلاً عن تواجد ستة من مطاعمها بين أفضل عشرة مطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مكانة رائدة

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «لطالما حظيت دبي بمكانة رائدة في قطاع فنون الطهي، حيث تحتضن مجموعة من المطاعم المحلية والعالمية المتميزة، وتقدم خيارات متنوعة وسط أجواء نابضة بالحياة، فضلاً عن تواجد أشهر الطهاة الحائزين على نجوم ميشلان. ويحظى زوار المدينة بفرصة تجربة مجموعة متنوعة من الأطباق والمأكولات المستوحاة من مزيج رائع من الثقافات، التي تمثل أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم تحتضنهم دبي».

وأضاف الخاجة: «يشكّل تعاوننا الاستراتيجي مع الشركاء فرصة مثالية من أجل تنظيم مهرجانات وفعاليات على مدار العام، تعكس الإبداع والتنوّع الغني لمشهد الطعام في المدينة، وكذلك المزيج الاجتماعي متعدد الثقافات، بما يحقق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لجعلها الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة».