راشد بن ركاض يحصد المركز الثالث في بطولة فزاع لليولة

المصدر: دبي ـ البيان

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حقق راشد بن ركاض المركز الثالث بعد تفوقه على منصور الفلاسي في المواجهة التي أقيمت بينهما في الحلقة الحادية عشرة يوم الجمعة الماضي في المرموم، ضمن منافسات النسخة الـ 22 لبطولة فزاع لليولة والنسخة الـ17 من برنامج الميدان.

جاء تفوق راشد بن ركاض بعدما حقق 65 درجة مقابل 35 درجة لمنصور الفلاسي، حيث كسب بن ركاض منافسات سباق القدرة بالخيل والركض بالهجن وتصويت اليولة، فيما كسب الفلاسي بمنافسات السباحة وعد القصيد والرماية.

وبدأ الترقب من الآن مع بداية العد التنازلي لحلقة تحديد هوية البطل التي ستجمع بين فياض العامري وعوض العامري، وذلك يوم الجمعة الموافق 4 مارس المقبل. وفي هذه المناسبة، عبّر عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن تقديره لجهود المشاركين في هذه النسخة الأكثر شمولية وتنوعاً والأكبر من نوعها لهذه البطولة في نسختها السابعة عشرة، حيث فاقت مستوياتهم التوقعات، وعكست الاحترافية لديهم والتزامهم، وذلك مع سعي المركز أن تكون البطولة أكثر من مجرد تنافس لليولة، ولكن أن تصقل مهارات فارس متكامل يجيد ركوب الخيل والهجن والسباحة والرماية، والقيام بعد القصيد بكل ثقة أمام الجماهير، مع مواصلة تطوير الأدوات التي يتم فيها تنظيم الحدث، حيث يتم الإعلان عن نتيجة التصويت على اليولة مباشرة في الحلقة نفسها وليس الانتظار لأسبوع كامل كما كان في السابق. وأعلن بن دلموك، عن فتح باب التسجيل في النسخة المقبلة من البطولة، وذلك مع وجود إقبال مبكر منذ الآن من الشباب المواطنين للمشاركة والتنافس في هذا الحدث .

سباق الخيل

وعلى صعيد منافسات الحلقة الحادية عشرة، استهل منصور الفلاسي المسابقات بكسب سباق السباحة الذي أقيم خلال الأسبوع في مجمع حمدان الرياضي، بعدما قطع مسافة 75 متراً، ونال 10 درجات. ليرد راشد بن ركاض، ويكسب سباق الخيل، الذي يقام بالتعاون مع شرطة الخيالة بشرطة دبي، ويحصل على 20 درجة، ثم تواصل السجال بينهما بفوز منصور الفلاسي بمسابقة عد القصيد، ويحصد 10 درجات، ليفرض التعادل بينهما بعشرين درجة.

ثم كسب الفلاسي أيضاً مسابقة الرماية ليرفع رصيده إلى 35 درجة. وعاد راشد بن ركاض بقوة، خصوصاً بعد فوزه بسباق الهجن لمسافة 2 كلم، الذي أقيم مباشرة أيضاً في دورة المرموم، ليحصد 20 درجة، ويتقدم بالمجموع بأربعين درجة. ثم جاء الحسم بنتيجة التصويت الذي صب لصالح راشد بن ركاض، ليكسب 25 درجة، ويرفع رصيده الإجمالي إلى 65 درجة.