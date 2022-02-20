يوم اللغة الأم مناسبة للاحتفاء بجمال «العربية»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، «إنَّ اليوم العالمي للغة الأم، الذي يصادف 21 فبراير من كل عام، يمثل فرصة مثالية لنحتفي سوياً بجمال لغاتنا الأم وثقافاتنا ونؤكد من خلاله دور اللغة باعتبارها الأداة الأقوى لحفظ وصون التراث غير المادي بما تمتلكه من قدرة على الترميز والدلالة، إلى جانب كونها الركيزة الرئيسية في مشاريع ومبادرات أبوظبي الثقافية التي تسهم في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً ينهض باللغة العربية ومكوناتها ويدعم استدامة الحضارة الإنسانية».

وأضافت: «حرصنا في مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي، خلال السنوات السابقة، على دعم الجهود الوطنية للحفاظ على قيمة وروحية اللغة العربية وتعزيز مكانتها محلياً وعالمياً عبر ترسيخ التنوع الثقافي واللغوي عبر العديد من الشراكات الاستراتيجية الإقليمية والعالمية والمبادرات التي من بينها مبادرة رواق الأدب والكتاب، التي تعد منصة رائدة للتبادل المعرفي والثقافي وتشجيع المؤلفين والكتّاب وصناعة النشر والكِتاب وتحفيز الإبداع الأدبي والإنتاج الفكري بلغتنا العربية التي تتميز بغناها الثقافي وإرثها الحضاري العريق».