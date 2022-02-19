عروض موسيقية في مدينة دبي للإعلام

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مدينة دبي للإعلام؛ أكبر مجمّع أعمال متخصص في القطاع الإعلامي بالمنطقة، ومدينة دبي للاستوديوهات؛ المنصة الإقليمية الرائدة لشركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، أمس، البرنامج الفني Thursday Lunch Jams.

ويدعو هذا البرنامج الغني بالأنشطة الفنية والموسيقية الملهمة أفراد المجتمع إلى الاستمتاع بالعروض التي تقدمها نخبة من الفنانين الموهوبين الذين يعزفون أجمل المقطوعات الموسيقية على اختلاف أنواعها بأساليب مميزة خلال فترات استراحة الغداء. وتستمر أنشطة البرنامج حتى 24 مارس من الساعة 1 – 2 من بعد الظهر في الساحة الرئيسية لمدينة دبي للإعلام، وبين المبنى 2 والمبنى 3 في مدينة دبي للاستوديوهات.

يوفّر برنامج Thursday Lunch Jams للموسيقيين والفنانين منصّة مثالية للإبداع في التعبير من خلال أداء العروض الموسيقية التي تتيح لهم استعراض مهاراتهم ومواهبهم والوصول إلى جمهور محلي أكبر. ويمكن للراغبين في تقديم العروض الموسيقية والفنية الرائعة التي تضيف لمسة من الحيوية والنشاط إلى يوم عمل عادي التسجيل لضمان مشاركتهم عبر البريد الإلكتروني info@dmc.ae.